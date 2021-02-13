Невеста борется за своего жениха после того, как попала в трагедию рохинджа в Мьянме.

В середине марта Садика Биби отправилась с небольшой связкой своих вещей в неизвестное место на обочине дороги на юго-востоке Бангладеш, одновременно наполненная надеждой и страхом.

Там ее встретил грузовик, который отвез ее к берегу примерно в часе езды к югу, а она была на лодке, незаконно доставившей ее в Малайзию, где мужчина, которого она никогда раньше не встречала, ждал, чтобы жениться на ней.

Она знала, что это опасно. Лодка может перевернуться. Торговцы людьми могут вас избить, морить голодом или вымогать вымогательством. Ты можешь умереть. Или, как и предыдущие десять попыток пересечения границы, ее побег может быть остановлен бурным морем или пограничными властями. Однако для Садки, 21-летнего беженца-рохинджа из Мьянмы, путешествие кажется единственным способом начать все заново.

Либо это, либо она лежит за колючей проволокой, она, вероятно, проживет всю оставшуюся жизнь в крупнейшем лагере беженцев в мире, а ее ближайшие родственники разбросаны по трем странам.

Честная история – это история рохинджа в миниатюре. Подвергнутое на грань разрушения разъяренными солдатами, торговцами людьми и враждебными правительствами общество, которое ранее считалось, что в Мьянме насчитывается более миллиона человек, рухнуло не в результате одного акта, а в результате серии ударов, нанесенных народом. некуда позвонить домой.