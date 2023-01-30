Невиданная ранее серия Galaxy S23 Tough вытекает из прочного корпуса

Мы уже видели Коллекция дизайнов коробок В будущем Галактика S23 Серия в просочившемся рендере, но как минимум одна новая модель просочилась и осталась скрытой. До сих пор. На изображениях выше и ниже вы видите прочный чехол для гаджета Galaxy S23 с подставкой от Samsung.

Согласно официальному названию, этот чехол предназначен для обеспечения максимальной защиты серии Galaxy S23. Чехол имеет прочную конструкцию с толстыми бамперами для защиты телефонов от повреждений при падении, а также оснащен подставкой. (через Мустафа Хосни О Боже, Аминь)

Корпус имеет зигзагообразные края для лучшего захвата и замысловатый узор на серой задней панели. Пока не ясно, будет ли прочный чехол для гаджета с подставкой доступен в других цветовых вариантах. Цены также неизвестны на момент написания этой статьи, но Samsung должна раскрыть все, что нам нужно знать, позже на этой неделе после Unpacked 2023.

Samsung анонсирует серию Galaxy S23 послезавтра. событие будет Прямая трансляция на официальном сайте Samsung и на канале YouTube, а за запуском последует период предварительного заказа от нескольких дней до двух недель. Пока у потенциальных покупателей еще есть шанс резерв Один из флагманских телефонов до Unpacked 2023 и заработайте 50 долларов на кредите Samsung.

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