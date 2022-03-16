Невозможно было молчать

Марина Овсянникова привлекла внимание всего мира в начале этой недели, когда она врезалась в российское государственное телевидение, держа плакат, протестующий против войны в Украине, и теперь она публично говорит о том, почему она решила занять такую ​​позицию.

«Я решила сделать это спонтанно», — сказала Овсянникова, сотрудница Первого канала России, репортеру CNN Кристиан Аманпур. «Но решение назревало давно. В последнее время я все больше ощущаю когнитивный диссонанс между своими убеждениями и тем, что мы говорим в эфире. Чувство неудовлетворенности росло с каждым годом, и дело было в войне. невозврата.Когда было просто невозможно молчать и я понял, что нужно будет что-то делать или мы дойдем до точки невозврата».

В понедельник Овсянникова прервала прямую трансляцию новостей на Первом канале криком «Остановите войну!» Он поднял табличку с надписью: «Не верьте пропаганде. Здесь вам лгут».

Вскоре трансляцию сократили на другое видео, а бывшего редактора сети Овсянникову арестовали.

Во время интервью Аманпур Овсянникова поинтересовалась, как ей удалось добраться до причала.

«Предположим, я до последней минуты боялся, что у меня не получится это сделать, и что это не сможет произвести того эффекта, на который я рассчитывал, потому что редакция Первого канала — это очень открытая площадка», — — сказала Овсянникова (ее слова перевели на CNN.) Я планирую отказаться, но потом поняла, что меня не будет видно, и режиссеры очень быстро изменят дизайн. Я буду арестован и буду [be] Один раз. Но в итоге я технически смотрел сцену и думал, как ее адекватно организовать и в последний момент решил, что смогу обойти охрану перед студией и встать позади ведущего. Итак, я двигался очень быстро, прошел мимо охраны и показал свой плакат.

Согласно английскому переводу статьи латвийской «Медузы», «Останкинский районный суд оштрафовал сотрудницу Первого канала Марину Овсяникову на 30 000 рублей (около $280) за то, что она попала в кадр с антивоенным плакатом во время пресс-релиза. виновным в организации несогласованной публичной акции».

Неизвестно, понесет ли она дальнейшее наказание, однако, как отмечается в сюжете «Медузы», «Овсянникова также находится под следствием по новой уголовной статье о «распространении заведомо ложных сведений» о российских военных». «Медуза» также заявила, что штраф связан с антивоенным роликом, а не срывом трансляции в прямом эфире.