Недавние зверства России высвободили облако азотной кислоты, которое может ослепить украинцев.

Сообщалось, что российские войска во вторник разбомбили цистерну с азотной кислотой в Украина Луганской области, что вызвало панические предупреждения жителей защищать лица и оставаться дома.

Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Название видео Предупредите жителей, что ядовитые пары могут нанести «чрезвычайный ущерб».

Приготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором. При местном воздействии азотной кислоты на глаза азотная кислота вызывает тяжелые повреждения с обширным некрозом роговицы и конъюнктивы, что приводит к потере зрения», — сказал он, призвав жителей района Рубиного оставаться дома и закрыть окна.

Это химическое вещество очень токсично, и мы не знаем, куда пойдет токсичное облако. «Мы будем следить за эфиром и ждать дождя», — сказал он.

Тревожное предупреждение пришло, как Президент Украины Владимир Зеленский Готов обратиться к Совету Безопасности ООН по поводу эскалации Доказательства военных преступлений России против Украины.

В комментариях украинским СМИ Зеленский пообещал, что украинские власти создадут «внутренний механизм» для отслеживания российских солдат. обвиняемый в военных преступлениях против украинского гражданского населения, точно так же, как израильский Моссад выслеживал нацистских беглецов по всему миру.

«Мы обязательно с этим разберемся». Он сказалОн добавил, что «будут составлены списки» всех россиян, обвиняемых в казнях и пытках украинских мирных жителей. «Есть люди, которые действительно хотят найти этих преступников», — сказал он.

Прокуратура разных стран будет разбираться со всеми этими преступлениями… они видят массу улик. К сожалению, доказательства будут продолжать появляться, и их будет не меньше. Впереди еще Изюм, и много мест, куда еще нет доступа [for Ukrainian authorities]Мы понятия не имеем, что там произошло, — сказал он, — оккупировали Мелитополь, Бердянск.

Его комментарии прозвучали, когда масштабы зверств русских в городе Буча, пригороде Киева, потрясли мир, когда сотни невинных жителей были найдены мертвыми на улицах, некоторые со следами пыток. Новые опубликованные спутниковые снимки В теперь уже освобожденном городе трупы убитых мирных жителей валялись на улицах в течение нескольких недель, прежде чем украинские войска отвоевали этот район у России, разоблачая ложность наглых заявлений Москвы о том, что силы Путина не убивали там «ни одного мирного жителя» и что они должны были быть убиты. . Украинские войска.

Министерство обороны России заявило, что казни были «осуществлены» украинскими специалистами в области психиатрии, и это утверждение нашло отражение во всей пропагандистской кампании на российском государственном телевидении, в которой утверждалось, что за убийствами стоят западные спецслужбы.

На фоне этих опровержений со стороны России во вторник украинские СМИ опубликовали аэрофотосъемка Он якобы захватил российские войска в Буче, стреляя прямо в мужчину, проезжавшего мимо на велосипеде.

Украинский журналист Дмитрий Комаров также Поделились скриншотами из Бучи Последствия атак русских на эвакуированных видны. Он сообщил, что вдоль дороги эвакуации было обнаружено не менее трех изрешеченных пулями гражданских автомобилей, в том числе автобус с молодой парой внутри и автомобиль, в котором погибла пожилая пара.