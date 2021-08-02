Недавние Олимпийские игры: Краевский выиграл золото в личном зачете | Виды спорта

Ранее в тот же день 28-летняя Хасан испугалась, когда упала на последнем круге первого раунда 1500. Она поднялась, схватила банку и выиграла ее, чтобы пройти дальше. Я также вошел на 10 000 метров.

Хасан выиграл 1500 и 10000 на чемпионате мира 2019 года.

Виктор Аксельсен из Дании выиграл золотую медаль в мужском бадминтоне в одиночном разряде и убедительно проиграл олимпийскому чемпиону Китая Чен Лонгу со счетом 2: 0.

Аксельсен, завоевавший бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, был агрессивен с самого начала, выиграв первую игру со счетом 21–15, а затем победив Чена во второй 21–12.

Оба игрока обычно совмещали невероятно быстрые и точные удары по краям поля с чувствительными касаниями у сетки. Некоторые митинги приближались на одну минуту. Чен пытался стать вторым подряд китайцем, выигравшим подряд Олимпийские игры в этом виде спорта. Линь Дань выиграл Олимпийские игры в Пекине 2008 и Лондоне в 2012 году.

Потеря Чэня будет наиболее остро ощущаться в Китае, где после долгого периода доминирования периодически повторялись Олимпийские игры.