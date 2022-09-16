Недавно опубликованная книга «От Зоры Нил Херстон до русской революции».

скажи привет?, Сон Ми Ким. Перевод Клэр Ричардс. (Berbay, $18.99, 3-6) Для застенчивых детей или тех, кто боится ориентироваться в новых ситуациях, эта книжка с картинками об упущенных возможностях поприветствовать друг друга просто необходима. Своим мастерским использованием уклончивого языка и негативного пространства Ким странным образом побуждает нас к общению.

Послушай меня, Кери О’Мэлли Сера. (Carrolloda, $19,99, возраст от 10 лет и старше). Звездочки заменяют неразборчивые слова диалога в этом анимационном романе для среднего класса, основанном на собственной жизни автора и рассказывающем о борьбе девочки-подростка как с прогрессирующей потерей слуха, так и с упорством ее родителей. Кохлеарные импланты.

цветок магнолии, Зора Нил Херстон и Ибрам X. Кенди. Иллюстрировано Ловисом Уайзом. (Amistad, $19,99, 4-8 лет) Кенди адаптировала этот рассказ 1925 года о любви и сопротивлении афро-аборигенов в иллюстрированную книгу, чтобы детям не пришлось ждать, чтобы усвоить богатые народные сказки Херстона.