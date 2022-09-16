Недавно опубликованная книга «От Зоры Нил Херстон до русской революции».

скажи привет?, Сон Ми Ким. Перевод Клэр Ричардс. (Berbay, $18.99, 3-6) Для застенчивых детей или тех, кто боится ориентироваться в новых ситуациях, эта книжка с картинками об упущенных возможностях поприветствовать друг друга просто необходима. Своим мастерским использованием уклончивого языка и негативного пространства Ким странным образом побуждает нас к общению.
Послушай меня, Кери О’Мэлли Сера. (Carrolloda, $19,99, возраст от 10 лет и старше). Звездочки заменяют неразборчивые слова диалога в этом анимационном романе для среднего класса, основанном на собственной жизни автора и рассказывающем о борьбе девочки-подростка как с прогрессирующей потерей слуха, так и с упорством ее родителей. Кохлеарные импланты.
цветок магнолии, Зора Нил Херстон и Ибрам X. Кенди. Иллюстрировано Ловисом Уайзом. (Amistad, $19,99, 4-8 лет) Кенди адаптировала этот рассказ 1925 года о любви и сопротивлении афро-аборигенов в иллюстрированную книгу, чтобы детям не пришлось ждать, чтобы усвоить богатые народные сказки Херстона.
пэчворк, Мэтт де ла Пенья. Иллюстрировано Кориной Люкен. (Патнэм, 18,99 долларов, 4-8 лет). Мягкие узоры пастельных тонов, которые Люкен наложил на эти изображения младенцев, метко напоминают редакционную тему де ла Пенья: мы не рисуем неизгладимо при рождении; Наши личности меняются, сливаются и процветают.
Россия: революция и гражданская война, 1917-1921 гг. Энтони Бивор. (Викинг, $38) Британский военный историк возвращается к истории русской революции и последующей Гражданской войны, критически оценивая большинство основных действующих лиц.
Любовь в защиту боли: украинские истории, Под редакцией Али Кинселла, Ксении Томпкинс и Росс Оффберг. (Глубокий Филум, лист, $19,91). В этой вымышленной антологии собраны рассказы некоторых из самых известных писателей Украины, в том числе рассказ о возвращающемся солдате, преследуемом звуком колокола, и другой, действие которого происходит на острове, где люди никогда не умирают.
Если бы стены могли говорить: моя жизнь в архитектуре, Моше Сафди. («Атлантик Ежемесячно», 32,50 доллара). Известный архитектор размышляет о своей жизни, проектируя культовые сооружения, такие как дом Montreal 67 и Marina Bay Sands в Сингапуре, и отстаивает архитектурную философию, которая фокусируется не только на правде и красоте, но и на социальной активности.
пребывание, Амит Чоудхури. (New York Review Books, лист, 16,95 долларов). Этот роман рассказывает об индийском профессоре, обучающемся в Берлине четыре месяца. Поскольку он наблюдает за городом и строит лишь эфемерные отношения, его преследуют прошлое и настоящее: «Я потерял ориентиры — не в городе, а в его истории».
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».