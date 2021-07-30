Недавно открытая Российская научная лаборатория ненадолго разрушила Международную космическую станцию

Вновь прибывшая российская научная лаборатория в четверг ненадолго выбросила Международную космическую станцию, и на 47 минут космическая станция потеряла контроль над своим направлением, когда российская лаборатория по ошибке произвела толчок после стыковки, вытолкнув комплекс из нормального строения. Определение местоположения станции имеет основополагающее значение для получения энергии от солнечных батарей и средств связи. Связь с наземными диспетчерами также была дважды прервана на несколько минут, и диспетчеры полета восстановили управление, используя двигатели на других российских компонентах станции, чтобы исправить положение корабля, и теперь он стабилен и безопасен, сообщило НАСА. «Мы не заметили никаких повреждений, – сказал администратор программы космической станции Джоэл Монтальбано на дневной пресс-конференции. – Никакой непосредственной опасности для экипажа не было». Монтальбано сказал, что экипаж не чувствовал никакого движения или какой-либо вибрации. НАСА Пресс-секретарь Боб Джейкобс сказал, что комплекс никогда не вращался, а Кэти Людерс, помощник администратора НАСА по исследованиям и операциям человека, назвала это «очень захватывающим часом». В результате аварии НАСА отложило повторный испытательный полет капсулы экипажа Боинга, которая была установлена в пятницу днем ​​из Флориды. Это будет вторая попытка прибытия давно задержавшейся российской 22-тонной лаборатории под названием «Наука» ранее в четверг, через восемь дней после запуска с российского космодрома в Байконуре, Казахстан. Роботизированная стыковка произошла после долгого полета и серия маневров, а запуск корабля “Наука”, который призван предоставить больше пространства для научных экспериментов и пространства для экипажа, неоднократно откладывался из-за технических проблем. Первоначально его планировалось увеличить в 2007 году. В 2013 году эксперты обнаружили загрязнение в топливной системе, В результате долгая и дорогая замена. Другие системы Наука также подверглись обновлению или капитальному ремонту. “Наука” стала первой новой кабиной для российской части станции с 2010 года. В понедельник одна из старых российских единиц, кабина для выхода в открытый космос “Пирс”, была отделена от космической станции, чтобы освободить место для новой лаборатории. “Науке” потребуется несколько маневров, в том числе 11 выходов в открытый космос, которые начались в начале сентября, чтобы подготовить ее к работе. Космической станцией в настоящее время управляют астронавты НАСА Марк Ванде Хи, Шейн Кимбро и Меган Макартур; Олег Новицкий и Петр Добров из российской космической компании Роскосмос; Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиед и астронавт Европейского космического агентства Томас Биске. В 1998 году в России была запущена первая станционная кабина «Заря», за которой в 2000 году последовала еще одна крупная станция «Звезда» и три небольших в последующие годы. Последний из них, «Рассвет», прибыл на станцию ​​в 2010 году. Российские космические чиновники преуменьшили значение инцидента с Дмитрием Рогозиным, главой Роскосмоса, написавшим в Твиттере: «На МКС все хорошо. Экипаж отдыхает, и это то, что я вам советую. тоже. ”

Недавно прибывшая российская научная лаборатория в четверг ненадолго удалила Международную космическую станцию ​​со своего места расположения.

На 47 минут космическая станция потеряла контроль над своим направлением, когда российская лаборатория по ошибке произвела толчок после стыковки, вывести комплекс из его нормальной конфигурации. Определение местоположения станции имеет основополагающее значение для получения энергии от солнечных батарей и средств связи. Связь с наземными диспетчерами дважды прерывалась на несколько минут.

НАСА заявило, что диспетчеры управления полетом восстановили контроль за счет использования двигателей на других российских компонентах на станции для корректировки корабля, и теперь он стабилен и безопасен.

«Мы не заметили никаких повреждений», – сказал менеджер программы космической станции Джоэл Монтальбано на дневной пресс-конференции. Никакой непосредственной опасности для экипажа не было ».

Монтальбано сказал, что команда на самом деле не чувствовала никакого движения или какой-либо вибрации. Представитель НАСА Боб Джейкобс сказал, что комплекс вообще не вращался.

Кэти Людерс, помощник администратора по исследованиям и операциям человека в НАСА, назвала это «очень захватывающим часом».

В результате аварии НАСА отложило повторный испытательный полет капсулы экипажа Боинга, который был запланирован на полдень в пятницу из Флориды. Это будет вторая попытка Boeing добраться до станции перед посадкой на борт астронавтов.

Российская 22-тонная лаборатория “Наука” прибыла с задержкой в ​​ранее в четверг, через восемь дней после запуска с российского космодрома в Байконуре, Казахстан.

Стыковка роботов произошла после долгого полета и серии маневров.

Запуск “Наука”, цель которого – предоставить больше места для научных экспериментов и места для экипажа, неоднократно откладывался из-за технических проблем. Первоначально планировалось, что он повысится в 2007 году.

В 2013 году специалисты обнаружили загрязнение топливной системы, что привело к долгой и дорогостоящей замене. Другие системы Наука также подверглись обновлению или капитальному ремонту.

“Наука” стала первой новой кабиной для российской части станции с 2010 года. В понедельник одна из старых российских единиц, кабина для выхода в открытый космос “Пирс”, была отделена от космической станции, чтобы освободить место для новой лаборатории.

Науке потребуется несколько маневров, в том числе 11 выходов в открытый космос, которые начнутся в начале сентября, чтобы подготовить ее к работе.

В настоящее время космической станцией управляют астронавты НАСА Марк Ванде Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур. Олег Новицкий и Петр Добров из российской космической компании Роскосмос; Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиед и астронавт Европейского космического агентства Томас Биске.

В 1998 году в России была запущена первая кабина станции, «Заря», за которой в 2000 году последовал еще один крупный агрегат, «Звезда», и три меньших агрегата в последующие годы. Последний из них, Рассвет, прибыл на станцию ​​в 2010 году.

Российские космические чиновники преуменьшили значение инцидента с Дмитрием Рогозиным, главой Роскосмоса, написавшим в Твиттере: «На МКС все хорошо. Экипаж отдыхает, и я вам советую это делать».