Недалеко от Украины сбиты четыре российских военных самолета, сообщает российская газета.

МОСКВА (Рейтер) — Российское информационное агентство «Коммерсантъ» сообщило, что два российских истребителя и два военных вертолета были сбиты в субботу недалеко от границы с Украиной, что может стать крупным переворотом для Киева, если это подтвердится.

«Коммерсантъ», уважаемая и независимая деловая газета, сообщила на своем сайте, что истребитель Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 сформировали рейдовую группу и были «сбиты почти одновременно». В засаде в Брянской области, прилегающей к северо-востоку Украины.

«По предварительным данным… истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по объектам в Черниговской области Украины, а вертолеты находились там для их поддержки — в том числе для того, чтобы подобрать экипажи «Су», если они были расстреляны».

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что в этом районе разбился российский военный самолет Су-34, но не уточнило причину.

ТАСС также цитирует представителя экстренных служб, который сообщил, что причиной его крушения под Клинцами, что примерно в 40 километрах от границы, стал пожар двигателя.

Он не упомянул ни Су-35, ни второй вертолет.

Однако на видео, размещенном на российском провоенном Telegram-канале «Военный осведомитель», у которого около полумиллиона подписчиков, видно, как высоко в небе произошел взрыв вертолета, который был сбит с курса, а затем рухнул на землю в огне.

В комментариях к видео, которые не удалось немедленно проверить агентству Рейтер, говорится, что на нем видно, как Ми-8 был сбит ракетой. На других снимках, опубликованных каналом, видны обломки сельскохозяйственного поля.

«Коммерсант» не привел никаких доказательств своего сообщения о четырех сбитых самолетах, но то же самое утверждали и несколько стойко настроенных военных блоггеров.

Минобороны Москвы не сразу ответило на запрос о комментарии.

Выяснилось, что «скорее всего, противник попал в засаду средств ПВО, ранее переброшенных в приграничный район достаточно близко, чтобы поразить нашу группировку», — сказал Фойни-Освидомитель.

В нем говорилось, что сбитые вертолеты оказались самолетами радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, способными глушить радиосигналы противника и сигналы наведения.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что все четыре члена экипажа погибли.

Официального ответа от Украины, которая обычно отказывается комментировать сообщения об атаках внутри России, не поступало.

Однако в своем твите старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее «справедливостью… и мгновенным достоинством».

Репортаж Владимира Солдаткина. Монтаж Кевина Леви

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.