Недельные потребительские цены в России выросли за неделю после приостановки процентной ставки Центробанком

МОСКВА (Рейтер) — Еженедельные потребительские цены в России незначительно выросли шестую неделю подряд, согласно данным, опубликованным в среду, что оправдывает решение Центробанка завершить цикл снижения процентной ставки на прошлой неделе и сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

Центральный банк предупредил, что ожидания повышения цен выросли и что частичная мобилизация России может привести к долгосрочной инфляции из-за сокращения рабочей силы.

Центральный банк снижал ключевую процентную ставку шесть раз подряд после экстренного повышения до 20% в феврале, когда решение России ввести войска в Украину вызвало резкий рост инфляции.

Индекс потребительских цен в России за неделю, завершившуюся 31 октября, вырос на 0,07%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В отдельном наборе данных Министерство экономики сообщило, что инфляция составила 12,69% в годовом исчислении по сравнению с 12,88% на предыдущей неделе.

Центральный банк нацелен на инфляцию на уровне 4%.

Падение уровня жизни снизило потребительский спрос, нанесло ущерб розничным продажам и привело к затяжному периоду дефляции летом. Аналитики говорят, что кампания президента Владимира Путина по военной мобилизации угрожает подорвать производительность, спрос и восстановление экономики.

Высокая инфляция в течение многих лет была проблемой для российских семей, поскольку она снижает их покупательную способность и подрывает уровень жизни. Уровень бедности в России относительно высок, и опросы показывают, что более половины всех семей не имеют сбережений.

По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 10,71%. За тот же период 2021 года уровень инфляции с начала года составил 6,49%.

(Отчетность Александра Марроу и Дарьи Корсунской; редактирование Ангуса МакСвана и Кевина Леви)