Неделя в действии: обостряющаяся битва за ESG

Как дела? (26 февраля — 4 марта)

Инвестиционная база блока республиканцев

Сенаторы-республиканцы, к которым присоединились два демократа, проголосовали в среду за одобрение уже принятой Палатой представителей резолюции о блокировании правила Министерства труда, которое позволяет менеджерам пенсионных планов учитывать экологические, социальные и корпоративные аспекты управления в своих инвестиционных решениях. Эта практика, известная как ESG, была общепринятым стандартом в финансовых кругах в течение почти 20 лет, пока недавно не стала мишенью консерваторов и других лиц, которые утверждали, что инвестирование в ESG наносит ущерб бизнесу и представляет собой нечто большее, чем просто тенденция, которую они называют «капитализмом пробуждения». » Правило, изданное Министерством труда, было направлено на то, чтобы отменить политику эпохи Трампа, которая ограничивала возможности инвестирования чисто финансовыми вопросами. Администрация Байдена утверждала, что необходимо разрешить консультантам по пенсиям учитывать такие вопросы, как изменение климата, которое имеет экономические последствия. Ожидается, что президент Байден воспользуется первым вето за время своего президентства, чтобы отменить меры против ESG.

Суды взвешивают аннулирование студенческого кредита

На прошлой неделе Верховный суд заслушал аргументы по делу, которое решит судьбу около 26 миллионов заемщиков по студенческим кредитам, которые подали заявку на списание долга в соответствии с планом помощи президента Байдена. Вопрос заключается не в том, является ли конституционным списание миллиардов студенческих долгов, а в том, имеет ли г-н Байден полномочия сделать это без одобрения Конгресса. Г-н Байден представил эту политику в соответствии с распоряжением в августе, объявив, что федеральное правительство аннулирует до 20 000 долларов на каждого заемщика. Столкнувшись с рядом юридических проблем, план г-на Байдена был заблокирован судом низшей инстанции от вступления в силу в ноябре. Во время споров на прошлой неделе консервативные судьи в Верховном суде, имеющие большинство, скептически отнеслись к полномочиям администрации Байдена осуществлять полное списание долга, в то время как либеральные члены суда заявили, что у министра образования был прецедент для решения чрезвычайных ситуаций, таких как кризис студенческой задолженности.

Некоторые компании до сих пор находятся в России. Вот почему.

Спустя год после войны в Украине сотни западных компаний остаются в России, несмотря на широкий спектр санкций, а также давление со стороны кампаний бойкота и правозащитных групп. Некоторые из этих компаний начали сворачивать операции сразу после российского вторжения, но еще не завершили полный выход из страны. Например, Pfizer перестала инвестировать в Россию, но по-прежнему продает там некоторые продукты, а прибыль направляет украинским гуманитарным группам. Carlsberg, третья по величине пивоваренная компания в мире, заявила, что покидает Россию в марте прошлого года, но все еще пытается найти покупателя для своих российских пивоварен, который согласится позволить компании выкупить их обратно после окончания войны. Компании столкнулись с другими препятствиями на пути выхода из России, в том числе, по словам пивоваренной компании Heineken, с предупреждениями российской прокуратуры о том, что закрытие или приостановка деятельности будет считаться преднамеренным банкротством.

Что тогда? (5-11 марта)

Отчет о следующих вакансиях? кого ты знаешь

После того, как отчет о занятости за январь превзошел ожидания консенсуса — число работодателей увеличилось на 517 000 по сравнению с 260 000 в предыдущем месяце — трудно сказать наверняка, что покажет пятничный февральский отчет. Аналитики ожидали, что в прошлом месяце экономика прибавила 215 000 рабочих мест, что соответствует общей тенденции к снижению в отчетах о занятости за январь. Но эти удивительные цифры указывают на то, что это не может быть мягким или предсказуемым спадом для рынка труда. Это вызывает растущую озабоченность у чиновников Федеральной резервной системы, которые ищут признаки того, что их усилия по сдерживанию инфляции распространяются на всю экономику.