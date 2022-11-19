Неделя, которая была — Lawfare

Скотт Р. АндерсонИ Серафим ДананиИ Квинта ЮречичИ Тайлер МакбрейнИ Натали К. ОрбитИ Бенджамин Уиттс Проанализировано генеральным прокурором Мерриком Гарландом. 18 ноября Да Назначение специального прокурора для надзора за двумя расследованиями в отношении бывшего президента Дональда Трампа. Они обсудили, какими частями расследования Министерства юстиции будет заниматься специальный прокурор, уникальный профессиональный опыт специального прокурора и значение приказа генерального прокурора.

Екатерина Помпилио Генеральный прокурор Меррик Гарланд принял участие аранжировка на 18 октября Давний федеральный прокурор Джон (Джек) Л. Смит назначен специальным советником по двум текущим расследованиям Министерства юстиции в отношении бывшего президента Дональда Трампа. Помпилио также поделился заявлением Смита о его назначении, которое было обнародовано после того, как Гарланд объявил о приказе.

Уильям Эпплтон Бывший президент Дональд Трамп принял участие Коротко о 10 ноября. В апелляции Министерства юстиции в Одиннадцатый окружной апелляционный суд на специальный основной приказ окружного судьи США Эйлин Кэннон от 5 сентября. В ордере содержится просьба к суду подтвердить решение суда низшей инстанции о том, что министерство юстиции использовало материалы, найденные 8 августа, для обыска резиденции бывшего президента в Мар-а-Лаго.

Хемин Хан Участие Министерства юстиции и бывшего президента Дональда Трампа Записки достопочтенному судье Рэймонду Дж. Дерри о «Глобальных проблемах» Это стало вирусным в материалах изъятия в Мар-а-Лаго. Ордера, призванные помочь Дерри в его проверке, были опечатаны 8 ноября и распечатаны 14 ноября судьей окружного суда Эйлин Кэннон.

Помпилио также был замешан судьей окружного суда США Дональдом М. Миддлбрукс. запрос от 10 ноября Наказание адвоката бывшего президента Трампа за «необоснованные» обвинения в иске бывшего президента против Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, члена палаты представителей Адама Шиффа (штат Калифорния) и других.

Алан Розенштейн сидел с Джедедайя ПардиПрофессор права юридической школы Дьюка, чтобы обсудить свою новую книгу.Два ура политике: почему демократия ошибочна и пугает — и наша лучшая надежда. Говоря о книге, мыслях Берди о состоянии американской демократии и о том, как добиться более здорового демократического будущего:

Юречич также обсудил Состояние американской демократии После промежуточных выборов 2022 года, объявления бывшим президентом Дональдом Трампом своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года и поражений на многих выборах 2020 года, которые лишили избирательных прав кандидатов, баллотировавшихся на ключевые посты на промежуточных выборах 2022 года.

Стюарт Бейкер сидел с Адам КляйнИ Ник УиверИ Шини Шарма обсуждать Среднесрочные итоги 2022 г. Выборы, план британского правительства проверить все подключенные к Интернету устройства в стране на наличие уязвимостей и российские санкции против них Дмитрий Альперовичи более:

Андерсон также изучал использование 2002 г. Разрешение на использование военной силы (AUMF) и прогрессивный Расширение его использования Исполнительным в первой из двух частей серии об истории и интерпретации AUMF.

Анастасия Брадатан Обсуждать Состояние Лев Бога Харун Гулбывший узник Гуантанамо, и то, как его дело иллюстрирует юридические сложности содержания под стражей членов «ассоциированных сил».

Хан также поделился заметками Комиссии по расследованию событий 11 сентября. Интервью, апрель 2004 г. Бывший президент Джордж Буш и бывший вице-президент Дик Чейни о реакции Белого дома на теракты 11 сентября. Банкноты, которые остались частично отредактированными, были рассекречены 9 ноября.

Андерсон и Уиттс обсуждают инцидент 15 ноября в Польше, в котором А. Непреднамеренно попал в украинскую ракету город Пшеводов. Андерсон и Уиттес рассмотрели рамки международного права, связанные с подобными инцидентами, и обсудили, как международное право сформировало бы реакцию, если бы ракета была российской, а также процесс принятия решений в Организации Североатлантического договора (НАТО) по реагированию на вооруженные нападения на Государства-члены НАТО.

Сулейман Сулейман Интересно, если Девиантное намерение может привести к срабатыванию статьи 5 Североатлантического договора, если страна-член НАТО подвергнется нападению в результате конфликта между двумя другими странами. Соломон утверждал, что косвенное намерение не может установить масштаб нападения, необходимый для ссылки на статью 5, и что использование косвенного намерения для оправдания вооруженных нападений в соответствии со статьей 5 приведет к сложным юридическим и практическим ситуациям.

Уэйтс также сел с Георгий ДубинскийЗаместитель Министра цифровой трансформации Украины, Обсудите первоначальную цель служения какую роль она сыграла во время войны с Россией, как Украина сохранила свою устойчивость против российских кинетических и кибератак, почему российские кибератаки оказались менее эффективными, чем ожидалось, и многое другое:

Питер Паскуччи И Курт Сэнгер Обсудите вызовы стандартам ООН, касающимся национального государства. Киберпространство в контексте войны В Украине утверждали, что решение Украины игнорировать эти нормы во время военных действий с Россией соответствовало международному праву.

Уэйтс также сел с Мэтт Тейт обсуждает Как до сих пор работает украинский интернет? Несмотря на российское вторжение, почему Россия так неэффективна на кибер-арене, если поддержке США Украины угрожает республиканский контроль над Палатой представителей и многое другое:

Ким Краген Обсудить ликвидность между Белая сила и антиправительственные движения И как эти группы извлекают выгоду из виртуальных и физических «свободных пространств» для организации и найма. Краген также утверждал, что гражданское дело в округе Берналилло, штат Нью-Мексико, против гражданской гвардии Нью-Мексико, военизированной группы, может служить потенциальной моделью для срыва усилий этих групп по вербовке.

Евгения Лустери Я обсудил международную инициативу по борьбе с программами-вымогателями (CRI) — инициативу администрации Байдена в области кибербезопасности — и Оцените усилия CRI Для борьбы с постоянно развивающейся угрозой программ-вымогателей. Люстери подчеркнул адаптируемость методов, используемых киберпреступниками, важность сотрудничества между государственным и частным секторами и пришел к выводу, что CDI может быть полезным инструментом для пресечения преступной кибердеятельности.

Дэвид Прайс села поболтать с Аарон БейтманИсторик Университета Джорджа Вашингтона, для обсуждения Ранние спутниковые технологии Попытки противоспутниковой деятельности, Договор по космосу и Договор по противоракетной обороне, проблема космического мусора и многое другое:

Брэд Карни И Оливия б подробный предоставленный Краткое изложение Стратегии национальной обороны до 2022 г.Обзор ядерной политики и Обзор противоракетной обороны.

Макбрейн также сидел с Ребекка Германндоцент кафедры истории Калифорнийского университета в Беркли, чтобы обсудить ее новую книгу.Сотрудничество с Колоссом: социальная и политическая история военных баз США во время Второй мировой войны в Латинской Америке. » что они Обсуждать историю американской военной политики В регионе вопросы правовой юрисдикции и трудности согласования национального суверенитета с международным сотрудничеством:

Скотт Мур Обсуждать Экономические проблемы, стоящие перед Китаемв том числе необходимость увеличения инноваций (для стимулирования экономики Китая и содействия восстановлению мировой экономики) и противоречия между необходимыми экономическими инновациями и политическим контролем, к которому стремится президент Китая Си Цзиньпин.

Уэйтс также сел с София Ян обсуждает Ее последний подкаст Для Телеграфа о Возвышение и правление Си Цзиньпинаее поспешный отъезд из Китая, чем Си отличается от других недавних китайских лидеров и многое другое:

Джордан Шнайдер Он сел с Муром, чтобы обсудить американо-китайское сотрудничество в следующем столетии. Говорили о медицинском сотрудничестве двух стран, можно ли бороться с глобальными вызовами без Китая, о чехарде или инновациях как средстве технологического развития и многом другом:

И Джастин С. Манкин И Кристофер В. Каллахан представил Научная основа климатической ответственности и требования о возмещении убытков и ущерба в контексте юридических и политических проблем, связанных с получением компенсации за изменение климата. Они описали, как они отслеживают связь между выбросами и экономическими потерями, а также последствия своих научных выводов для коллективных действий по борьбе с изменением климата.

Это была неделя, которая была.