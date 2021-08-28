Недостатки верховенства закона – самое большое препятствие на пути к будущему успеху Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня Независимости Украины в Киеве 24 августа (Фото: President.gov.ua)

Администрация Байдена готовится принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 31 августа. Встреча проходит в важный переломный момент для Украины и американо-украинских отношений, поскольку в начале этой недели Украина отмечает 30-летие своей независимости, борясь с экономической и военной ситуацией. Давление со стороны России, в том числе Статья за июль 2021 г. Написанный президентом России Владимир Путин отрицает утверждения Украины о государственности.

Как давний инвестор в Украину и сторонник украинской экономики, я надеюсь, что визит президента Зеленского в Овальный кабинет также будет включать четкое послание правительства США о том, что Украине необходимо обеспечить устойчивый экономический рост, чтобы сохранить свою независимость. Для достижения этой цели украинские власти должны уделять первоочередное внимание верховенству закона.

Когда весной 2019 года вступил в должность президент Зеленский, мы увидели президента в новом стиле. Казалось, он полон решимости быстрее продвигать Украину вперед с новыми и новаторскими идеями об электронном правительстве и прозрачности.

На инвестиционном форуме в Мариуполе в конце 2019 года, который проходил всего в 30 километрах от линии фронта, где украинские солдаты столкнулись с российскими марионетками, я слушал президента Зеленского, взволнованного возможностями Украины. Инвестиционным «няням» обещали помочь крупным инвесторам избежать волокиты и коррупции. Возобновляемые источники энергии были названы одним из величайших успехов страны, и инвесторы были привлечены к приватизации и инвестициям в порты, дороги и другую инфраструктуру.

К сожалению, для построения успешной страны нужны не только слова и изобретательность в продажах. Требуется аккредитация и верховенство закона. К сожалению, в Украине их часто не хватало.

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В 2020 году Украина в одностороннем порядке аннулировала контракты, по которым работают производители возобновляемой энергии, что поставило иностранных инвесторов из США, Канады и Западной Европы в затруднительное положение. Это включало мою компанию, многомиллиардный инвестиционный фонд, поддерживаемый известными американскими инвесторами, который построил и эксплуатировал более 600 мегаватт солнечных и ветряных электростанций в Украине, объем инвестиций составил более 500 миллионов долларов.

Украинские отраслевые ассоциации, западные посольства и международные финансовые институты пытались достичь компромиссов, которые привели бы к компромиссному решению, но безуспешно. Во время затяжных и в конечном итоге безрезультатных переговоров Украина приостановила все выплаты производителям в явной попытке подвергнуть их финансовому принуждению. Международный венчурный капитал не стремится к равным условиям игры.

Некоторые операторы возобновляемой энергетики уже инициировали международный арбитраж против Украины. Скорее всего последует. Сектор возобновляемых источников энергии в Украине прошел путь от яркого примера способности привлекать инвестиции к полезному предупреждению потенциальных международных инвесторов о рисках работы в стране.

Эта ситуация губительна для всех, но больше всего для самой Украины. Европейский Союз пошел на декарбонизацию, и Украина является потенциальной сверхдержавой в области возобновляемых источников энергии. Украина была определена Европейским Союзом в качестве стратегического партнера для будущих поставок зеленого водорода, что было подчеркнуто в недавнем разочаровывающем соглашении между США и Германией относительно Северного потока 2. Если Украина хорошо сыграет свои карты, зеленый водород может в конечном итоге Заменить российский газ можно в европейской энергетике, и российское правительство хорошо это понимает.

Проблемы верховенства закона также лежат в другом месте, препятствуя инвестициям. Более двух лет мой фонд был вынужден подать в суд на украинского национального железнодорожного оператора «Укрзализныця», государственную компанию, которая является крупнейшим работодателем страны, за невыполнение обязательств по предоставлению бизнес-кредитов на сумму 150 миллионов долларов. Несмотря на шесть решений Верховного суда Украины, подтверждающих наши требования, компания и правительство Украины отказались выполнять решения своего суда.

В ходе этого процесса мы стали свидетелями того, что, по нашему мнению, было попытками украинского правительства оказать давление на судебную систему. Ряд судей подал в отставку под предлогом давления на суд. Недавно суд низшей инстанции, ставший мишенью антикоррупционных активистов, принял неожиданное решение, в котором утверждалось, что решения Верховного суда в нашу пользу не имеют законной силы. Правительство также столкнулось с обвинениями в создании специально подобранной апелляционной коллегии после того, как 51 из 54 правомочных судей был недоступен для отбора, поскольку они одновременно находились на перерыве.

Недавно я давал показания в парламентской комиссии по расследованию коррупции и недостатков корпоративного управления в Укрзализныце. Парламентарии после встречи подошли ко мне с сожалением, сказав, что, если Украина будет преследовать таких международных инвесторов, как мы, будет мало надежды на привлечение других.

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон представляет собой важную возможность для администрации Байдена. Украине нужна важная экономическая и военная поддержка со стороны США. У нас общая заинтересованность в успехе молодой украинской демократии. Но никакая помощь США не поможет Украине, если она не поможет самой себе. Президент Байден должен сказать президенту Зеленскому, что западные партнеры Украины ожидают, что он будет придерживаться своих слов. Без верховенства закона и предсказуемости Украина не может реально рассчитывать на успех.

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Алексей Резников

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