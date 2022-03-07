Независимая мониторинговая группа сообщила, что в воскресенье в России во время протестов было арестовано не менее 4640 человек.

С начала российского вторжения в прошлом месяце в Украине было убито более 360 мирных жителей, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в воскресенье.

УВКПЧ заявило, что к настоящему времени было ранено 1123 мирных жителя, в том числе 364 убитых и 759 раненых, признав при этом, что реальные цифры, вероятно, «намного выше».

CNN не может самостоятельно проверить количество жертв.

В сообщении говорится, что данные собирались с 4 часов утра по украинскому времени 24 февраля, когда началось вооруженное наступление РФ на Украину, до полуночи по местному времени 5 марта.

В общее число погибших входят 74 мужчины, 42 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 13 детей и 223 взрослых неизвестного пола. По данным УВКПЧ, общее число раненых включает 67 мужчин, 48 женщин, 11 девочек и мальчиков, а также 28 детей и 603 взрослых.

По данным Управления Верховного комиссара по правам человека, 503 жертвы находились в Донецкой и Луганской областях, а 374 — на подконтрольных правительству территориях.

В заявлении говорится, что большая часть зарегистрированных жертв среди гражданского населения была вызвана применением «взрывных средств широкого действия», в том числе обстрелами тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами.

Управление Верховного комиссара по правам человека добавило, что, по его мнению, «реальные цифры намного выше», особенно в последние дни в контролируемых правительством районах, где данные о жертвах были задержаны.