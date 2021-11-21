Неизбежно вернуться домой, как в полете Marvel Ego над Sony

рисунок : Sony / Marvel Studios

Хорошо это или плохо, но каждый из различных «этапов» кинематографической вселенной Marvel У него была цель За различные фильмы, к которым она стремится. Первый объединил наших разрозненных героев, в то время как два и три показали, что их герои сломаны и в конечном итоге перегруппировались для создания эпической игры бесконечных масштабов. Поскольку ничто не может противостоять силе глобальной пандемии, 2020 год разрушил планы Marvel в отношении Четвертый этап из-под контроля, а в некоторых случаях вне контроля. Но если текущий урожай контента на 2021 год и Человек-паук: нет места для дома, особенно, Расскажите нам что-нибудь, именно Фаза 4 больше заинтересована в том, чтобы погладить эго Марвел, чем что-либо еще.

Нет дороги домой Наконец, последний трейлер дал нам первое шоу Реальный взгляд на самых разных негодяев Из последних Людей-пауков. Самая интригующая вещь в этих близнецах-шутниках — не классических врагах, таких как Док Ок и Зеленый Гоблин, а злодеях-пауках из низшего класса: Электро и Ящерице из недавнего прошлого. Удивительный дуология и человек-паук 3 Песочный человек (и, возможно, новый эльф). с предыдущими пауками Эндрю Гарфилд И Тоби Магуайр тоже может ждать своего часа, чтобы как кетон Еще одна чушь, цель явно дать этим потенциальным злодеям и героям шанс «сделать все правильно». Такая цель громко витала над совместной опекой Marvel и Sony, как странный запах, и Нет места для дома На данный момент это самая неприкрытая попытка сделать это. И в отличие от комиксов, здесь нет настоящей иллюзии перемен, только уверенность, граничащая с откровенным высокомерием, которую можно преодолеть, дав фанатам то, чего они добивались, и трехлетнюю неудачную фотосессию.

рисунок : Sony / Marvel Studios

Со всем миром, который коллективно сказал «Нет, спасибо» удивительно 2 Обе компании решили начать с нуля с Голландией как «правильного» Человека-паука. Они могут сделать Человека-паука Правильно,Многие говорили еще в 2015 году, когда было объявлено о сделке, потому что он, наконец, «вернулся домой». Управление Marvel над крупнейшим A-листом было достаточной причиной для фанатов, чтобы встать на сторону компании в течение 2019 года. битва за опеку С Sony, чтобы у нас не было кроссоверов или отсылок к другим Мстителям. (Имейте в виду, что это пришло после, после успех обоих стих паука и оригинал яд И теперь с тех пор стало смешнее яд 2 все окончено Довольно хорошо, черт возьми Хорошо.) И, конечно же, первые два Домашняя страница Фильмы солидные, и Голландия очень хороша в этом, как и обе стороны Питера. Но основные моменты этих фильмов не могут скрыть, насколько поверхностно представление о том, что эти фильмы превзошли своего непосредственного предшественника. Два сольных фильма и три кроссовера последовательно подчеркивают, насколько невероятно слабые зубы этого Питера перед теми, кто был до него, и даже теми, кто был до него. с гордостью Ситуации Следующий за. Здесь нет места чему-либо вроде развития персонажа или исчерпывающего заявления о том, кто такой Питер, как это делали другие ветераны, такие как Тони Старк и Стив Роджерс.

Само по себе это было бы горькой, но терпимой пилюлей, но это часть более широкой тенденции Marvel к чрезмерной коррекции до отчаяния. Wandavision Мне нужно было поработать, чтобы эти отношения казались реальными так, как это было определенно в Infinity Saga, но даже в ее лучшие моменты Черная вдова Похоже на запоздалые и неуместные извинения. Шан Чи делать мандарин Требовался трагический персонаж, легко переносящий весь фильм, как и необходимость в возвращении. Железный человек 3 фу мандарин По иронии судьбы, но оставить Тревора на всю оставшуюся часть фильма казалось студией, пытающейся получить его торт и съесть его тоже. даже если хорошотакие моменты в лучшем случае кажутся глупыми, а в худшем — излишне самодовольными.

Все «для масс»: фраза, которая исчезнет задолго до Фантастической четверки и мутанты Официально вступите в бой. Под баннером Marvel Studios эти перезагрузки не смогут помочь себе в воспроизведении прошлых событий и повторном использовании персонажей, которые не были фаворитами Fox. Конечно, вы наконец-то получили Доктора Дума таким, каким вы его хотите, и Галактус снова не облако, но стоит ли того, чтобы справиться с возможным концом? третий Собираетесь в «Сагу о Фениксе»? (Если мы уже устали от Видя, как Уэйнс застрелен, теперь это должно быть близко к второй или третьей.) Вы хотите, чтобы эти персонажи, с которыми вы выросли, получили лучшую руку, или вы просто хотите вырастить их, не добавляя оговорок, как в эпоху приквелов Звездные войны Поклонникам приходилось делать до недавнего времени? Когда студия находится на высоте из-за своей ерунды, это часто бывает худшим, и эти два свойства, которые вы увидите, настолько высоки, что касаются Марса.

рисунок : Sony / Marvel Studios

Будет определенно весело наблюдать за тремя пауками и, возможно, еще одним Несколько посетителей Сразитесь с бета-версией Sinister Six. Но сейчас это не похоже Нет места для дома Они существуют, чтобы продвигать историю Питера или даже по-настоящему прославлять историю Человека-паука как персонажа. Это больше похоже на то, как Marvel властвует над Sony, что Студия Marvel Получите похвалу и восхищение за включение этих ранее использованных персонажей и злодеев, а не за компанию, которая в настоящее время владеет правами. И если они собираются присоединиться к соревнованиям по измерению пениса, по крайней мере, они могут сделать это за закрытыми дверями.

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