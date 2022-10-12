Неизданная редкая перчатка Nintendo Power Glove появилась на eBay

Недавно на eBay появилась не одна, а две игры для NES, и одна из них, в частности, должна заинтересовать поклонников Nintendo Power Glove и/или Nintendo Power Glove. Страна Донки Конга Разработчики редкость.

Обнаружили и поделились Фрэнк Чифальди из Фонда истории видеоигр назвал первую игру Поля сражений НаполеонаОн поставляется в виде прототипа картриджа для игры вместе с оригинальным дизайном упаковки, который должен был быть отправлен в Nintendo для печати на игровых коробках.

Взгляни на него! Photoshop не будет проклят, нам нужно вернуться к временам вырезания и наклеивания кусочков бумаги на другие кусочки бумаги:

Хотя эта конкретная версия игры, переведенная на английский язык и опубликованная Broberbund, еще не выпущена, мы, по крайней мере, знаем, что это такое, учитывая, что она была первоначально выпущена в Японии. Наполеон Чинквеневероятно амбициозная стратегическая игра в реальном времени для Famicom, которая, насколько это выглядит в реальности, также обладает потрясающими статическими визуальными эффектами (как вы можете видеть в этом видео через Рэнд Стрингер):

Famidaily — Episode 0319 — Napoleon Senki / The Battlefields of Napoleon (ナ)

Вторая игра, в которой кроется настоящая загадка. Этот скромный картридж с пометкой «CES SAMPLE» (до начала E3 CES также была крупным ежегодным игровым событием) и, поскольку он был выпущен Rare, является демо-версией игры, разработанной специально для Nintendo Power Glove.

Таких было не так много, только две игры были выпущены со специальной поддержкой Power Glove (одна из них, супер мяч перчатки, также разработанный Rare). Это будет третий. Никто из зрителей никогда не видел и не играл в эту игру, без каких-либо физических или цифровых розыгрышей в дикой природе.

Однако у нас есть несколько намеков на то, что он собой представлял; Джеймс Томас из Rare сегодня позвонил, чтобы получить информацию о демо, и он был Рассказывать бывшим программистом Полом Байфордом, что он помнит, что «это была игра-головоломка, в которой курсор был бестелесной рукой, и вы делали различные жесты для выполнения задач. Ударяли камнями или щелкали ключами и т. д.».

Это делает сохранение игры очень важным, поэтому Фонд истории видеоигр пытается обеспечить средства, необходимые для приобретения картриджа. Как сказал Чифальди в Твиттере ранее сегодня, хотя это именно то, что обычно покупает организация, в настоящий момент «наши ресурсы очень ограничены, и нам может понадобиться помощь».

Если вы хотите помочь, Вы можете DM Cifaldi на Twitterи вы можете «обсудить варианты налоговых льгот, если вы находитесь в США», пока вы находитесь в США. Он говорит, что уже получил около 4000 долларов в качестве залога от людей, но, учитывая редкость обеих игр и безумие на рынке подобных вещей в эти трудные времена, нет никакой гарантии, что этого будет достаточно.