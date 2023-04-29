«Неизменная» поддержка Украины, несмотря на «ужасающие» заявления России

Министерство иностранных дел Ирландии заявило, что позиция правительства Ирландии «кристально ясна», а его поддержка Украины «непоколебима».

В сегодняшнем заявлении министерство заявило, что сохранит существующие дипломатические отношения с Россией, но также подвергло критике «российскую дезинформацию».

Это последовало за «устрашающим» заявлением посольства России в Ирландии в пятницу вечером, в котором предупредили, что Ирландия понесет «все последствия», если ирландских граждан побудят воевать в Украине.

То же самое произойдет, если Россия будет считать Ирландию «непосредственным участником» войны между Россией и Украиной, говорится в заявлении посольства, размещенном в социальных сетях.

Это заявление, похоже, было вызвано комментариями Таниста и министра иностранных дел Мишеля Мартина о покойном Финбарре Кафферки.

В четверг его семья подтвердила, что Кавирки, которому было за 40, был убит во время боя с российскими войсками на востоке Украины.

Он был военным добровольцем с боевым опытом в Сирии, где помогал курдским ополченцам в их борьбе с ИГИЛ. Недавно он ездил на Украину, чтобы помочь местным силам.

Танисти и министр иностранных дел Мишель Мартен.

Реагируя на эту новость, г-н Мартин сказал: «Мои глубочайшие соболезнования семье Кафферки в связи с печальной кончиной Финбарра.

Он явно был молодым человеком с четкими принципами. Наши мысли и молитвы сегодня с семьей.

«Я считаю, что семья попросила уединения, и я не буду больше комментировать это в данный конкретный момент. Я позволю семейному пространству оплакивать их очень печальную потерю».

В заявлении в пятницу вечером российское посольство подвергло критике высказывания Таниста.

Она сказала: «Мы отметили, что 28 апреля () Танаисте выразил сочувствие семье Финбара Кафферки. Мистер Мартин описал его как «явно молодого человека с четкими принципами»».

Мы не знаем, каковы его принципы. Однако мы знаем, что именно ирландское правительство и СМИ несут ответственность за смерть Финбарра Кафферки».

В заявлении также утверждалось, что правительство и СМИ «вводят в заблуждение таких людей, как Финбарр Кафферки».

Она добавила: «Мы не знаем, указывают ли комментарии г-на Мартина на поддержку участия ирландцев в боевых действиях в Украине.

«Но мы знаем, что если бы это было так, то Ирландия была бы непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Бывший генеральный прокурор Чарли Фланаган. Фото из архива: Лия ​​Фаррелл/RollingNews.ie

Бывший министр юстиции Чарли Флэнаган назвал заявление «угрожающим, запугивающим и пугающим» и призвал к высылке посла Юрия Филатова.

В своем заявлении сегодня днем ​​Министерство иностранных дел подтвердило свою твердую позицию в отношении сохранения дипломатических отношений с Россией.

«Это в интересах наших граждан, будь то в самой России или в пяти республиках Центральной Азии, при которых Ирландия была аккредитована через наше посольство в Москве», — добавила она.

Позиция правительства в отношении жестокой и незаконной агрессии России против Украины предельно ясна. Украина имеет право защищать это посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Ирландия непоколебимо поддерживает Украину. Российская дезинформация на это не повлияет.