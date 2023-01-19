Мисс Украина не выиграла в эти выходные Мисс Вселенная. Эта честь досталась Мисс США. Но не это разбило сердце Виктории Апанасенко в Новом Орлеане в субботу (воскресенье по новозеландскому времени).

29-летняя девушка из Чернигова, одетая в черное вечернее платье с накидкой цветов украинского флага, символизирующих горе ее истерзанной войной страны, рассказала The Daily Beast, что смотрела, как Мисс Россия проходит по сцене, одетая в » цвет «крови» действительно попал в цель».

«Не уверена, что организаторы поняли мое чувство, когда я стою и улыбаюсь на одной трибуне с «Мисс Россия», на которой было красное платье цвета крови», — сказал Апанасенко.

Соревнования проходили в тот же день, когда российская ракета убила более 40 человек в многоквартирном доме в г. Украина. По оценкам ООН, со времен России было убито до 7000 мирных жителей. Украина была захвачена 11 месяцев назад.

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Апанасенко отметила, что организаторы конкурса, которых она поблагодарила за общую поддержку, не просто забывчивы.

«Некоторые девушки на конкурсе «Мисс Вселенная» не знали, что в Украине идет война, — сказала она.

Апанасенко надеялась, что «Мисс Россия» будет оплакивать необоснованное вторжение в ее страну, но вместо этого подошла к ней, чтобы сделать селфи «в целях, как мне кажется, для рекламы».

Украинская участница надеялась, что сможет использовать громкий конкурс, чтобы подробно рассказать о войне, и сочла его «чрезвычайно болезненным», но это не так.

На самом деле она отправила сообщение своим платьем-костюмом, в котором были 16-футовые крылья, вдохновленные библейским архангелом Михаилом, который выступает за добро. Платье, которое Мисс Россия носила в честь Российской империи, Апанасенко назвала «нелепым».

Еще одним признаком того времени стало то, что официальные лица конкурса реагировали на то, что они назвали «смехотворными», онлайн-заявления о том, что результат был сфальсифицирован. По словам Insider, также были обвинения в том, что Р’Бонни Гэбриэл из Техаса на конкурсе «Мисс США» в октябре был зафиксирован.

Нью-Йорк Дейли Ньюс.