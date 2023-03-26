Некоторые из предполагаемых системных требований для Microsoft Next Valley (Windows 12) приведены здесь.

Хотя в магазине осталось как минимум два обновления Windows 11 Moment (Moment 3 и Moment 4), Microsoft уже уверенно продвигается к следующему поколению Windows 12, и это пока не официальное название, как кажется. называется Следующая долина. Панос Панай, главный исполнительный директор, объяснил, что следующее поколение Windows 11 и Windows 12 будет представлять собой комбинацию облачных технологий и технологий искусственного интеллекта, и Microsoft постепенно продвигается в этом направлении. Что касается аспектов безопасности, компания также убирает устаревшие компоненты, такие как MSDT, а также VBScript, которые использовались в прошлом.

Считается, что Microsoft вернулась к своему трехлетнему циклу выпуска, а это означает, что Next Valley или Windows 12, что бы вы ни называли, вероятно, будет выпущена для широкой публики где-то во второй половине (2H) 2024 года.

Помимо самой даты выпуска, еще одна область, которая, несомненно, вызовет большой интерес, — это системные требования для Windows 12. Требования Windows 11 часто считаются довольно строгими, поскольку Microsoft считает процессоры, которым всего несколько лет, несовместимыми. Недавние слухи предполагают, что процессоры Intel Meteor Lake-S 14-го поколения для настольных ПК дебютируют с поддержкой Windows 12 из коробки. Однако, судя по имеющимся у нас доказательствам, очень маловероятно, что это произойдет, поскольку ожидаемые даты выпуска Meteor Lake и Next Valley, похоже, не совпадают. Более того, от Meteor Lake-S на данный момент практически не осталось и следа, что говорит о том, что требования к процессору, возможно, еще не доработаны.

Что касается некоторых других требований, таких как доверенный платформенный модуль (TPM), немецкий порт Deskmodder утверждает, что требования к выпуску криптографического процессора безопасности будут такими же, как в Windows 11, то есть TPM 2.0. Интересно, что Microsoft только что выпустила поддержку SHA-3 в последней сборке Insider.

В отчете также отмечается, что сопроцессор Pluton, который дебютировал с мобильными процессорами Ryzen 6000, возможно, не является обычным явлением. Между тем, минимальные требования к оперативной памяти могут увеличиться до 8 ГБ.

Он она Он говорит (гугл перевод на английский):

Некоторые наверняка зададутся вопросом, будут ли продолжать расти требования к оборудованию. По нашей информации, он все еще должен быть с TPM 2.0. еще очень рано для плутона Требования к оперативной памяти могут увеличиться до 8 ГБ.

Подводя итог, вот системные требования для Next Valley (Windows 12):

Хотя они ничего не могут сделать с минимальным требуемым дисковым пространством, которое составляет 64 ГБ в Windows 11, Microsoft может предоставить вам возможность установить ReFS. На самом деле, кажется, что компания добилась приличного прогресса, поскольку недавно обновила версию ReFS. Ходили слухи, что Microsoft может обновить системные требования для Windows 11 и сделать твердотельные накопители обязательными для загрузки. Хотя этого не происходит, гигант из Редмонда может начать делать это с Windows 12 (что на самом деле было бы неплохо, если бы цены на твердотельные накопители продолжали падать).