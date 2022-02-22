Некоторые из самых больших (и самых маленьких) скидок Steam исчезнут

картина : клапан

В конце марта Valve делает Изменения в том, как студии и издатели могут предлагать свои игры со скидкой в ​​Steam, что кажется простой административной вещью, также являются чем-то большим. Финансово подкованные покупатели игр Steam среди вас могут захотеть следить за этим .

Опубликовано ранее в этом месяцеодна из записей в блоге называется «Обратная ссылка». Изменение базы скидок Он говорит, что начиная с 28 марта Valve «изменит некоторые правила скидок», при этом основными правилами будут пересмотренный период «замедления скидок» и отмена возможности для разработчиков и издателей «скидать продукт более чем на 90% или менее чем на 10%». .»

Хотя легко смотреть на последний ход и чувствовать себя несколько несправедливым по отношению к пользователям, ясно, что каждое вносимое изменение направлено на то, чтобы остановить тех, кто отвечает за ценообразование в игре — и мы говорим обо всем, от самой простой маленькой чит-игры до крупнейшие издатели AAA — не только алгоритм игр Steam, чтобы выделить свои выпуски, но и обманывать пользователей, заставляя их поверить в то, что распродажа больше, чем она есть на самом деле, искусственно завышая первоначальную цену со скидкой.

Подробности изменений:

— Вы можете играть с абсолютной скидкой, но как только стартовая скидка истечет, вы не сможете больше играть со скидками в течение 28 дней. — Ваш товар не может быть вычтен в течение 28 дней после повышения цены в любой валюте. — Скидки не могут быть реализованы в течение 28 дней после вашего предыдущего оппонента, за исключением сезонных событий в Steam. — Скидки на сезонные распродажи не могут быть предоставлены в течение 28 дней после выхода игры, в течение 28 дней после окончания скидки при запуске или в течение 28 дней после повышения цены в любой валюте. — Вы не можете изменить свою цену, если акция действует сейчас или запланирована на будущее. Товар не может быть снижен более чем на 90% или менее чем на 10%. — Пользовательские скидки не могут длиться более двух недель или менее одного дня.

Будет ли это работать на самом деле? Кто знает! Но, по крайней мере, на бумаге он определенно выглядит более надежным.