Некоторые подростки добровольно участвуют в испытаниях вакцины против коронавируса, чтобы восстановить свою жизнь

«И я также думаю, что важно иметь представителей разных возрастов и рас», – добавила Одри, азиатка, как и ее брат. (Их мать, Рэйчел, медсестра-исследователь, которая вызвалась провести испытание вакцины, попросила не разглашать их фамилии по соображениям конфиденциальности.)

В целом опыт подростков может быть менее разнообразным, поскольку результаты испытаний на взрослых не показали заметной разницы в результатах по расе. Поскольку испытания на взрослых были настолько успешными, до двух третей подростков могут предложить настоящую вакцину вместо плацебо.

Pfizer, чей опыт полностью записан, Ожидает результатов своих испытаний для детей в возрасте от 12 до 15 лет в первом квартале этого года, которые затем будут представлены на рассмотрение Управлению по контролю за продуктами и лекарствами. Moderna по-прежнему набирает молодых специалистов, и данные ожидаются этим летом. Другие компании ожидают, что скоро начнутся подростковые приключения. Вскоре после этого исследователи откроют испытания для детей до 5 лет, вероятно, в более скромных дозах.

Как и в любом клиническом исследовании, исследователи справедливо обсуждают риски и преимущества. Вместо того чтобы читать лекции на небольшие темы, доктор Кэмпбелл, чья клиника будет проводить эксперимент Moderna для маленьких детей, вовлекает их в беседу.

«Вы помните прививку от столбняка? Расскажите мне об этом», – мог бы он сказать. Далее: «Вот чем это похоже и чем отличается». Он хочет убедиться, что ваш подросток активно участвует в принятии решений. Мы всегда говорим: «Не делай этого со своими родителями».

Доктор Сара Хассан, ведущий рекрутер Клинические исследования DMКто курирует Хьюстон борется с Ковидом Кампания и большинство испытаний вакцины в городе показали, что сеансы СМИ для подростков и взрослых заметно различаются. Ей больше нравится с подростками.

«Обычно взрослые читают форму, задают несколько вопросов, и они заканчивают», – сказала она. «Но дети задают больше вопросов, чем взрослые, и они на самом деле слушают, что очень приятно».