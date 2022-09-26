Некоторые пользователи Google Фото находят старые фотографии поврежденными

В последние дни пользователи Google Фото, просматривая свою библиотеку в течение нескольких лет, нашли изображения, которые лучше всего можно охарактеризовать как «испорченные».

На выходных люди начали замечать, что на их старых фотографиях (примерно более пяти лет назад) были глубокие линии и трещины, а также другие размытые или искаженные области. Также часто встречаются белые точки. Некоторые изображения повреждены больше, чем другие, без какой-либо очевидной картины того, что было затронуто, или серьезности.

Это чем-то похоже на физическое повреждение водой: отчеты доступны через Google Фото для Android, iOS и в Интернете.

По словам пострадавших, повреждение сохраняется при загрузке образа. Похоже, это относится как к отдельным загрузкам, так и к использованию Google Takeout. Исходные версии фотографий, похоже, не затронуты, но измененные версии появляются в приложениях Google Фото.

Примеры 1И 2И 3, 4

десятки Из отчеты И Примеры Посмотреть почти идентичные случаи этой проблемы. Кажется, что для некоторых проблема решилась в последний день, но другие все еще затронуты. Таким образом, со стороны Google, вероятно, будет решение для этого.

Похоже, что не у всех пользователей есть эта проблема, но, похоже, она затрагивает довольно многих.

Мы свяжемся с Google для получения дополнительной информации об этих поврежденных изображениях и, надеюсь, объяснений.

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