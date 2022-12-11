Некоторые российские солдаты в Украине недовольны старшими офицерами

Джей Фолконбридж

МОСКВА (Рейтер) — Некоторые российские офицеры, воюющие на Украине, недовольны высокопоставленными военными и президентом Владимиром Путиным из-за плохого ведения войны, заявил известный российский блогер-националист после посещения зоны конфликта.

За почти 10 месяцев с тех пор, как Путин приказал ввести войска в Украину, не видно конца самому смертоносному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

В современной России прямая публичная критика Путина является редкостью, хотя блоггеры-националисты открыто говорят о ведении войны, особенно о дорогостоящих поражениях России в Харьковской области Украины в сентябре.

Игорь Гиркин, бывший офицер ФСБ-националист, который помог России аннексировать Крым в 2014 году, а затем организовал пророссийские ополчения на востоке Украины, сказал, что высшие офицеры выражают некоторое недовольство.

В язвительном 90-минутном видео, анализирующем ход войны Россией, Гиркин сказал, что «у рыбы полностью прогнила голова» и что российским вооруженным силам необходимо реформировать и принять на работу способных людей, которые могли бы вести успешную военную кампанию.

Гиркин сказал, что некоторые в средних военных эшелонах открыто заявляют о своем недовольстве министром обороны Сергеем Шойгу и даже Путиным.

«Не только я… люди вовсе не слепые и глухие: люди среднего звена там даже не скрывают своего мнения, которое, как бы это сказать, не делает комплимента ни президенту, ни секретарю защиты», — сказал Геркин.

В Минобороны России не стали комментировать заявления Гиркина, неоднократно критиковавшего Шойгу, близкого соратника Путина, за поражения, понесенные Россией в войне.

И Украина, и Россия заявляют, что другая сторона понесла тяжелые потери, хотя и не предоставили точных данных о своих потерях.

По оценкам высшего генерала Соединенных Штатов на 9 ноября, Россия и Украина видели более 100 000 солдат убитыми или ранеными. Количество погибших мирных жителей неизвестно.

История продолжается

Вскоре после вторжения Россия приняла законы, предусматривающие тюремное заключение сроком до пяти лет за действия, истолкованные как клевета на вооруженные силы, или до 15 лет за умышленное распространение ложной информации.

«1917»

На прошлой неделе Путин использовал слово «война», чтобы описать конфликт, который восходит к 2014 году, когда пророссийский президент был свергнут в ходе революции на Майдане на Украине, а Россия аннексировала Крым, а поддерживаемые Россией сепаратистские силы сражались на востоке Украины.

Путин рассматривает то, что он называет «специальной военной операцией» России, как переломный момент, когда Россия наконец противостояла высокомерному Западу во главе с Соединенными Штатами после десятилетий унижений после распада Советского Союза в 1991 году.

Путин говорит, что Россия защищает русских на Украине от декадентского Запада, который в конечном итоге хочет отобрать у России огромные ресурсы и стереть с лица земли русскую цивилизацию. Запад отрицает такой заговор.

Украина и Запад говорят, что у Путина нет оправдания тому, что они называют оккупационной войной в имперском стиле. Украина заявляет, что будет воевать до тех пор, пока последний российский солдат не будет изгнан с ее территории.

Гиркин сказал, что Запад хотел создать в России революционную ситуацию, подобную Февральской революции 1917 года, когда царь Николай II отрекся от престола на фоне гнева общественности и элиты по поводу неудач России в Первой мировой войне.

Он сказал, что России не хватает эффективных тактических ракет, и неясно, сможет ли она произвести их в достаточном количестве, в то время как России не удалось добиться превосходства в воздухе из-за украинской ПВО.

«Наше Минобороны просто спит, что весь мир перешел на новую тактическую авиацию», — сказал он.

Голландские судьи Геркен был заочно осужден за убийство за его роль в сбитии MH17 над Украиной в 2014 году, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Россия, которая неоднократно отрицала, что сбила самолет, отклонила это решение.

(Отчетность Джея Фолконбриджа; редакция Раисы Касулуски)