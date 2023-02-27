Некоторые телефоны Pixel зависают после воспроизведения определенного видео на YouTube

Определенное видео на YouTube вызывает сбой некоторых телефонов Pixel. Как упоминалось ранее Управление Android. Когда люди, затронутые проблемой, пытаются посмотреть видео, их телефоны немедленно перезагружаются. Некоторые из них, в том числе Управление AndroidОни также сказали, что впоследствии их телефоны показывают проблемы с сотовой сетью. (Управление Android Он сказал, что эти проблемы были исправлены после очередного перезапуска.)

в Ветка RedditНекоторые пользователи сообщали о возникновении проблемы со своими телефонами Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6A. край Pixel 6 сотрудников разбился, когда они попытались посмотреть видео. Однако проблема, похоже, затрагивает не всех; Эксперт по Android Мишаал Рахман Говорит, что не повредил Pixel 6 Pro.в то время как другие в этой ветке Reddit говорят, что их пиксели тоже могут смотреть видео.

Само видео двухлетней давности представляет собой сцену из классического научно-фантастического фильма ужасов. чужак Доступно в формате 4K HDR. Хотя мы не рекомендуем просматривать его, если вы используете один из потенциально уязвимых телефонов.И Это ссылка на видео. Причина сбоя не ясна, и мы обратились к Google за комментариями. Однако некоторые предполагают, что это как-то связано с тем, как пиксели обрабатывают цвет, что, по-видимому, и приводит к сбоям в работе некоторых телефонов Android.