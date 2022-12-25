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Некоторые украинцы переезжают на Рождество, чтобы порвать с Россией

25 декабря, 2022
Vsevolod Egorov

Бабрица, Украина — Украинцы обычно празднуют Рождество 7 января, как у россиян. Но не в этом году, по крайней мере, не во всех.

Некоторые православные украинцы, как и многие христиане по всему миру, решили отмечать Рождество 25 декабря. Да, это связано с войной, и да, у них есть благословение поместной церкви.

Идею празднования рождения Иисуса в декабре считали серьезной Украина До недавнего времени вторжение России изменило многие сердца и умы.

В октябре руководство Православной церкви Украины, не примыкающей к Русской церкви и являющейся одной из двух ветвей православия в стране, согласилось разрешить верующим праздновать 25 декабря.

В стране с конкурирующими православными церквями выбор дат имеет явный политический и религиозный подтекст, а небольшие изменения в ритуалах могут иметь большое значение в культурной войне, которая идет параллельно войне с оружием.

Для некоторых изменение дат означает разрыв с Россией, ее культурой и религией. Жители деревни на окраине Киева недавно проголосовали за усиление празднования Рождества.

«Началось 24 февраля полномасштабное вторжение, осознание и понимание того, что мы больше не можем быть частью Русского мира», — говорит 33-летняя жительница Бобрицы Елена Поли.

Русская православная церковь, претендующая на суверенитет над православными в Украине, и некоторые другие восточно-православные церкви продолжают использовать древний юлианский календарь. Рождество по этому календарю приходится на 13 дней позже, или 7 января, чем по григорианскому календарю, используемому большинством церквей и светских групп.

Католическая церковь впервые приняла современный, астрономически более точный григорианский календарь в 16 веке, а протестантская и некоторые православные церкви приспособили свои собственные календари для отсчета Рождества.

В октябре Синод Православной церкви Украины постановил, что руководители местных церквей могут выбрать дату вместе со своими общинами. Это решение последовало за многолетними дебатами, но также было обусловлено военными обстоятельствами.

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В Поприце некоторые верующие поощряли обращение в местную церковь, которая недавно стала частью Православной церкви Украины, не имеющей связей с Россией. Когда на прошлой неделе был проведен опрос, 200 из 204 человек согласились принять 25 декабря в качестве нового дня празднования Рождества.

«Это большой шаг, потому что в нашей истории в Украине у нас не было одинаковых празднований Рождества со всем христианским миром. Все время мы были разделены», — сказал Роман Иваненко, местный чиновник в Бабрице и один из промоутеров С переключением, сказал он, они «разрывают эту связь» с русскими.

Как и во всей Киевской области, утро воскресенья на Бобрице началось с звука сирен, но это не помешало людям собраться в храме, чтобы впервые посетить рождественскую мессу 25 декабря. В итоге терактов в столице не было.

«Никакой враг не может отнять праздник, потому что он рождается в душе», — сказал преподобный. Ростислав Горчак сказал в своей проповеди, что он «использовал слова «война», «герои» и «зло» больше, чем Иисус. Христос».

65-летняя Анна Несенко посещает церковь в Паприции каждое Рождество с момента открытия здания в 2000 году, но всегда 7 января. Он сказал, что не чувствовал себя странно, делая это в воскресенье.

«Бог, рожденный в сердце, очень важен», — сказал он.

В 2019 году Вселенский Патриарх Варфоломей, духовный глава Восточной Православной Церкви, даровал Православной Церкви Украины полную независимость или автокефалию. Украинцы, которые хотели признания национальной церкви наряду с политической независимостью Украины от бывшего Советского Союза, давно добивались такого признания.

Русская православная церковь и ее глава патриарх Кирилл выступили категорически против этого шага, заявив, что Украина не находится под властью Варфоломея.

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Другая крупная ветвь православия в стране, Украинская православная церковь, оставалась верной Москве до начала войны. Он провозгласил независимость в мае, но остается под наблюдением правительства. Традиционно Рождество в этой церкви праздновали 7 января.

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Архирова сообщила из Киева, Украина. Репортер Ассошиэйтед Пресс по вопросам религии Питер Смит предоставил материал из Питтсбурга, штат Пенсильвания.

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