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Некоторые части Австралии объявляют о стихийных бедствиях во время наводнений «раз в 100 лет».

21 марта, 2021
Toma Kulikov

С четверга дожди затопили местные общины, но в субботу некоторые районы восточного побережья погрузились в кризис, вызванный разливом большой дамбы, раздутием рек и внезапными наводнениями.

Штат Новый Южный Уэльс и федеральное правительство подписали 16 деклараций о стихийных бедствиях в регионах, охватывающих Центральное и Северное Центральное побережье, от Хантер-Вэлли недалеко от Сиднея до Кофс-Харбора, заявил на пресс-конференции министр чрезвычайных служб Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиотт. В воскресенье.

О смертельных случаях пока не сообщалось, однако Эллиот предупредил: «Мы все приближаемся к неминуемой смерти».

«Мы не можем сказать достаточно: не подвергайте себя опасности, не подвергайте опасности агентства, которые готовы помочь вам в случае спасения от наводнения».

Государственный министр Глэдис Прежиклиан заявила на пресс-конференции, что некоторые семьи были вынуждены эвакуироваться посреди ночи, когда реки поднялись до опасного уровня, а еще 4000 человек – в основном в районе Хоксбери – могут быть вынуждены эвакуироваться в воскресенье.

«Это похоже на то, что мы видели с 1960-х годов», – сказал Прежиклян. В некоторых частях штата это событие повторяется только раз в столетие. В других областях, таких как Хоксбери, по ее словам, произошло «одно событие за 50 лет».

С четверга государственная служба экстренной помощи (SES) отреагировала на 7000 обращений за помощью и провела более 750 аварийно-спасательных работ. Тысячи спасателей и добровольцев все еще находятся на земле, чтобы помочь попавшим в ловушку населению.

На фотографиях видны задние дворы, подводные полудома и дороги, затопленные по колено. Посреди севера Город ТариСпасите жителей корову, изо всех сил пытающуюся удержаться на плаву в бурных водах; По словам филиала CNN, поблизости бушующие наводнения смыли весь дом. Семь новостей.
Жители смотрят на набухшую реку Непин во время сильного дождя в западном Сиднее 20 марта.

Прежиклян призвал жителей следовать местным правилам, отключать дороги и при необходимости реагировать на приказы об эвакуации – даже для тех, кто живет в районах, подверженных наводнениям и, возможно, уже был затоплен ранее. «Это другое», – предупредила она. «То, что мы переживаем, отличается от того, через что я прошел за последние 50 лет. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно».

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Она сказала, что власти пока не знают, сколько домов или объектов инфраструктуры было потеряно, но что «ущерб значительный».

Эллиотт сказал, что объявление о стихийном бедствии может распространиться на побережье, если ущерб возрастет. Реклама позволяет пострадавшим получить финансовую помощь, в том числе компенсацию за ущерб, нанесенный домам, субсидии на животноводство или поврежденное сельское хозяйство, а также ссуды под низкий или беспроцентный доход.

Целый дом уплывает, когда наводнение обрушилось на восточное побережье Австралии

Как сообщила Агата Имельска из Метеорологического бюро, на следующей неделе ожидается продолжение сильного дождя, при этом волна дождя, как ожидается, продвинется по штату с запада и принесет сильный дождь на северные внутренние и северо-западные склоны. Наиболее пострадавшие районы могут увидеть более чем в четыре раза больше среднемесячных показателей за март всего за два дня.

Среда будет первым днем ​​некоторых перерывов, ожидается небольшой дождь с ливнями.

Заместитель комиссара SES Дэниел Остин сказал, что очистка займет несколько недель. Девять новостей CNN. Команды на местах ожидают, что операции продолжатся «после Пасхи», и потребуется некоторое время, чтобы уровень реки спустился. «Мы планируем очень длительные и затяжные операции», – сказал он.

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