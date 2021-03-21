Некоторые части Австралии объявляют о стихийных бедствиях во время наводнений «раз в 100 лет».

С четверга дожди затопили местные общины, но в субботу некоторые районы восточного побережья погрузились в кризис, вызванный разливом большой дамбы, раздутием рек и внезапными наводнениями.

Штат Новый Южный Уэльс и федеральное правительство подписали 16 деклараций о стихийных бедствиях в регионах, охватывающих Центральное и Северное Центральное побережье, от Хантер-Вэлли недалеко от Сиднея до Кофс-Харбора, заявил на пресс-конференции министр чрезвычайных служб Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиотт. В воскресенье.

О смертельных случаях пока не сообщалось, однако Эллиот предупредил: «Мы все приближаемся к неминуемой смерти».

«Мы не можем сказать достаточно: не подвергайте себя опасности, не подвергайте опасности агентства, которые готовы помочь вам в случае спасения от наводнения».

Государственный министр Глэдис Прежиклиан заявила на пресс-конференции, что некоторые семьи были вынуждены эвакуироваться посреди ночи, когда реки поднялись до опасного уровня, а еще 4000 человек – в основном в районе Хоксбери – могут быть вынуждены эвакуироваться в воскресенье. «Это похоже на то, что мы видели с 1960-х годов», – сказал Прежиклян. В некоторых частях штата это событие повторяется только раз в столетие. В других областях, таких как Хоксбери, по ее словам, произошло «одно событие за 50 лет». С четверга государственная служба экстренной помощи (SES) отреагировала на 7000 обращений за помощью и провела более 750 аварийно-спасательных работ. Тысячи спасателей и добровольцев все еще находятся на земле, чтобы помочь попавшим в ловушку населению. На фотографиях видны задние дворы, подводные полудома и дороги, затопленные по колено. Посреди севера Город Тари Спасите жителей корову, изо всех сил пытающуюся удержаться на плаву в бурных водах; По словам филиала CNN, поблизости бушующие наводнения смыли весь дом. Семь новостей. Прежиклян призвал жителей следовать местным правилам, отключать дороги и при необходимости реагировать на приказы об эвакуации – даже для тех, кто живет в районах, подверженных наводнениям и, возможно, уже был затоплен ранее. «Это другое», – предупредила она. «То, что мы переживаем, отличается от того, через что я прошел за последние 50 лет. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно». READ Столкновения между голландской полицией и демонстрантами, которые осудили меры закрытия Она сказала, что власти пока не знают, сколько домов или объектов инфраструктуры было потеряно, но что «ущерб значительный». Эллиотт сказал, что объявление о стихийном бедствии может распространиться на побережье, если ущерб возрастет. Реклама позволяет пострадавшим получить финансовую помощь, в том числе компенсацию за ущерб, нанесенный домам, субсидии на животноводство или поврежденное сельское хозяйство, а также ссуды под низкий или беспроцентный доход. Как сообщила Агата Имельска из Метеорологического бюро, на следующей неделе ожидается продолжение сильного дождя, при этом волна дождя, как ожидается, продвинется по штату с запада и принесет сильный дождь на северные внутренние и северо-западные склоны. Наиболее пострадавшие районы могут увидеть более чем в четыре раза больше среднемесячных показателей за март всего за два дня. Среда будет первым днем ​​некоторых перерывов, ожидается небольшой дождь с ливнями. Заместитель комиссара SES Дэниел Остин сказал, что очистка займет несколько недель. Девять новостей CNN . Команды на местах ожидают, что операции продолжатся «после Пасхи», и потребуется некоторое время, чтобы уровень реки спустился. «Мы планируем очень длительные и затяжные операции», – сказал он.