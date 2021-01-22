Некролог: Джоан Мехелен Сильвер, режиссер, столкнувшийся с сопротивлением в Голливуде

Джоан Миклин Сильвер, скончавшаяся в возрасте 85 лет, была режиссером, которая сломила сопротивление Голливуда женщинам-режиссерам и в конечном итоге достигла коммерческого апогея в ромкоме 1988 года «Пересекая Деланси».

До массового успеха фильма она была известна серией признанных критиками инди-профилей, включая ее дебютный блокбастер «Хестер-стрит» (1975) и «Между строк» ​​(1977).

В то время как ее сверстников-мужчин хвалили в ту же эпоху, Сильвер изо всех сил пыталась выполнить свою работу. «Художественные фильмы сложно снимать, их дорого продавать, а женщины-режиссеры – еще одна проблема, которая нам не нужна», – сказал ей один из руководителей студии. В конечном итоге Сильвер сняла семь фильмов, а также девять других телевизионных фильмов помимо своих ранних короткометражных фильмов.

Многие из ее лучших работ вращаются вокруг столкновения культур, напряжения, которое возникает из-за попыток ассимилироваться при сохранении своей идентичности. Это было наиболее очевидно на Хестер-стрит, где 21-летняя Кэрол Кейн была номинирована на «Оскар» за роль Геттеля, русской еврейской иммигрантки, которая пытается преодолеть противоречия своего нового дома в Нью-Йорке конца XIX века.

Снятый в черно-белом цвете, фильм представляет собой адаптацию Сильвера романа Авраама Кахана «Йекль» и ставит эксперимент Геттеля на первое место. Частично показанный на идише с английскими субтитрами, он был показан в воинственном стиле, который живо перенес на родину опыт американского иммигранта.

Between The Lines сосредоточился на личных и профессиональных удачах группы честолюбивых идеалистов, работающих в альтернативной газете, возникшей в результате контркультуры 1960-х годов. Когда газета покупается обычным издательством, которое заинтересовано только в получении прибыли, каждый участник должен сделать выбор. В фильме снялось множество относительно новичков, в том числе Линдси Кроуз, Джефф Голдблюм и Марилу Хеннер.

Однако именно Crossing Delancey укрепил репутацию Сильвера как опытного и гуманистического историка повседневного романа и более широкой социальной среды, которая его формирует.

Основанный на одноименной пьесе Сьюзан Сэндлер, написавшей сценарий, «Пересечение Деланси» играет Эми Ирвинг в роли женщины, работающей в библиотеке в Нью-Йорке, разрывающейся между своим современным интеллектуальным миром и традиционным еврейским прошлым. Crossing Delancey расположен в том же районе Нижнего Ист-Сайда на Манхэттене, что и Хестер-стрит, и его окрестностях, а темы Crossing Delancey показали, что культурные корни все еще преобладают из поколения в поколение.

Джоан Мехелен родилась в Омахе, штат Небраска, у ее отца Дорис (урожденная Шошони) и Мориса Мехелен, двух русских иммигрантов еврейского происхождения, приехавших в Америку отдельно. Мехелен вырос, посещая местный кинотеатр, писал скетчи к пьесам в Центральной средней школе.

После окончания в 1956 году Колледжа Сары Лоуренс в Нью-Йорке, она вышла замуж за Рафаэля Де Сильвера, сына раввина из Кливленда, штат Огайо, где пара прожила 11 лет со своими тремя дочерьми. Сильвер преподавала музыку и вместе написала две пьесы, пока в 1967 году она с семьей не переехала в Нью-Йорк, где некоторое время работала в альтернативной газете The Village Voice.

Она была одним из нескольких писателей, нанятых для адаптации романа Луи Гулда 1970 года, такого как «Эти хорошие друзья» Отто Премингера. Эйлин Мэй в конечном итоге получила признание при участии Джоан Дидион. Первый оригинальный сценарий Сильвера, «Лимбо» (1972), был о женах узников войны во Вьетнаме. После того, как она спросила, как режиссер Марк Робсон видит фильм, она была уволена, но сохранила рассказ и соавторство.

Возможность встретиться с соавтором «Улицы Сезам» Джоан Ганзи Куни во время политической кампании по сбору средств привела к тому, что Сильвер работал с продюсером Линдой Готтлиб, написав и сняв серию короткометражных фильмов для Learning Corporation of America. Это включало «Опыт иммигранта: долгое путешествие» (1972).

Он столкнулся с сопротивлением индустрии переходу на фичи, когда все крупные студии отвергли Хестер-стрит на том основании, что это была «расовая аномалия». В конце концов, ее муж-девелопер собрал деньги на продюсирование фильма. По совету режиссера Джона Кассаветиса Силверс сформировал фильмы Среднего Запада для распространения. «Хестер-стрит» имела огромный успех на Каннском кинофестивале и в конечном итоге стала популярной по всему миру.

Сильвер руководил телевизионной версией рассказа Ф. Скотта Фицджеральда «Бернис Бобс Хэйр Хэйр» (1976), прежде чем продюсировал «Средний Запад» между строк. Его успех побудил United Artists присоединиться к тому, что изначально было выпущено как Head Over Heels (1979). Студия положила счастливый конец адаптации Сильвера романа Анны Битти «Холодные сцены зимы», который в конечном итоге был переработан и показан под тем же названием, как этого хотела Сильвер.

Переезд в театр за пределами Бродвея позволил ей сотрудничать с автором песен Рэнди Ньюманом в пьесе «Может, я делаю это неправильно» (1982) и с Джулианом Бойдом в мюзикле «А … Меня зовут Элис» (1983). Она работала в двух телевизионных фильмах до «Пересечения Деланси», и ее успех был достигнут в ее живом фильме «Мальчик-любовник» (1989), «Большие девочки не плачут … они даже» (1991) и «Рыба в ванной» (1998). Затем последовало несколько телефильмов, последним из которых стала «Точка голода» (2003).

Работа Сильвер обладала легкой теплотой, которая заставила ее воплотить в жизнь серию женских персонажей, которые занимают, казалось бы, контрастные миры с сочувствием, которое соответствует их стойкости.

Она пережила своих трех дочерей, Клаудию, Мариссу и Дину, свою сестру Рене и пятерых внуков.