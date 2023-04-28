Economy

Немецкая компания Bosch продает часть российских активов холдингу S8 Capital

28 апреля, 2023
Marfa Fedoroa
  • Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Немецкая технологическая группа Bosch [RIC:RIC:ROBG.UL] В пятницу компания заявила, что продала производственные и управленческие помещения на одной из своих площадок в России холдинговой компании S8 Capital, которая планирует провести ребрендинг помещений в течение шести месяцев.

Десятки компаний решили уйти из России или объявили о планах сделать это после того, как 24 февраля прошлого года Москва направила в Украину десятки тысяч военнослужащих. Ранее S8 Capital приобрела российский бизнес производителя лифтов Otis Worldwide Corp (OTIS.N).

S8 Capital заявила, что сделка Bosch включает в себя 100%-ную долю в трех предприятиях Bosch — заводе искрового розжига, заводе электроинструментов и производстве отопительных котлов — в городе Энгельс.

«Сделка завершена, и в ближайшие дни последует официальная регистрация нового акционера», — говорится в заявлении Bosch агентству Reuters. «Было решено сохранить детали сделки в тайне».

Санкции, введенные против Москвы, включали запрет на экспорт товаров, которые могли использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Буш сказал, что санкции, в том числе в отношении объекта в Энгельсе, приостановили большую часть его бизнеса с российскими клиентами и в России или приостановили его на несколько месяцев.

Вскоре после начала конфликта Bosch заявила, что приостановила поставки компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам отчасти из-за признаков того, что ее продукция используется в негражданских целях в нарушение местных контрактов.

Bosch, у которой все еще простаивают две производственные площадки в Санкт-Петербурге и Самаре, заявила, что ожидает дополнительных ограничений на свою оставшуюся деятельность в России, включая экономический спад.

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«В зависимости от сферы деятельности и местоположения подразделения Bosch в течение нескольких месяцев рассматривали различные варианты».

S8 Capital заявила, что около 1000 сотрудников Engels останутся на своих местах, вновь откроют заводы и продолжат инвестировать в их развитие.

(Отчетность Ольги Поповой и Александра Мару) Монтаж Марк Портер

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Александр Маро

Томсон Рейтер

Репортер из Москвы, освещающий экономику страны, рынки, финансовый, розничный и технологический секторы, уделяя особое внимание исходу западных компаний из России и местным игрокам, ищущим возможности по мере того, как пыль оседает. До прихода в Reuters Александр работал над освещением Sky Sports News Олимпийских игр 2016 года в Бразилии и чемпионата мира 2018 года в России.

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