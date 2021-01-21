Немецкая Меркель стоит рядом с российским газопроводом, против которого выступают США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что не откажется от проекта немецко-российского газопровода, который подвергнется санкциям США, но она хочет поговорить с новой администрацией по этому вопросу.

Трубопровод «Северный поток-2», по которому будет транспортироваться российский газ в Германию по дну Балтийского моря, сталкивается с двухпартийным противодействием в США.

Вашингтон заявил, что проект сделает Европу более зависимой от российского газа и нанесет ущерб энергетической безопасности Европы. Кремль в ответ обвинил правительство США в попытке стимулировать продажи своего СПГ.

«Северный поток – 2» принадлежит российскому государственному «Газпрому» с инвестициями нескольких европейских компаний. Строительство газопровода было приостановлено в декабре 2019 года, когда швейцарская компания вышла из проекта на фоне угроз санкций США, вынудив Газпром попытаться дополнить его собственными ресурсами.

Ранее на этой неделе, перед тем, как президент Джо Байден вступил в должность, министерство экономики Германии заявило, что оно было проинформировано о санкциях США в отношении российского трубопроводного судна «Фортуна» и его владельца.

Меркель последовательно поддерживает этот проект. В четверг она признала, что заявила прошлым летом, что отравление кремлевского критика Алексея Навального, который лечился в Германии после воздействия нервно-паралитического агента, “может сыграть определенную роль”. Навальный был арестован по возвращении в Россию в воскресенье.

Меркель добавила: «Я говорю сегодня … что моя основная позиция еще не изменилась, поэтому я могу сказать, что проекта не должно быть».

Она сказала: «Мы, конечно, поговорим с новой администрацией США». Мы также должны говорить о приемлемых экономических отношениях с Россией в газовой сфере, а о том, что является неприемлемым. Это не значит, что между Соединенными Штатами Америки и Россией вообще нет коммерческих отношений, например, в нефтяном секторе ».

Меркель добавила: «Мы должны выложить все на стол и поговорить о том, хотим ли мы вообще отказаться от торговли с Россией в газовом секторе и какая зависимость может быть». Германия повторила возражения Германии против «экстерриториальных санкций».

«Газпром» заявляет, что 6% трубопровода, или около 150 километров (93 мили), еще не завершено, и настаивал на том, что он намерен завершить проект в ближайшее время, хотя признал, что существует риск того, что проект может быть приостановлен или отменен.

В целом Меркель заявила, что «просто существует гораздо более широкое политическое совпадение с президентом Байденом», чем с его предшественником Дональдом Трампом. Она указала на его первые действия после вступления в должность, такие как возвращение к Парижскому соглашению по климату и отзыв Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

Но Меркель, горячо приветствовавшая избрание Байдена, предупредила, что не все будет правильно – в соответствии с ее долгим опытом сдерживания ожиданий общественности.

Она сказала: «Также будут разногласия с администрацией Байдена».

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