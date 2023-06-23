Немецкая овчарка, вежливо попросившая черепаху сыграть роль, покорила Интернет

Иногда иметь двух домашних животных в одном доме может быть грязно. Ну, может быть, чуть больше, чем иногда. очень смешно! Два Домашние питомцы Мы питаемся энергией друг друга и, кажется, никогда не останавливаемся играть. Это верно даже для двух маловероятных домашних братьев и сестер.

Пользователь ТикТок @твит Захватите самое потрясающее видео в файл немецкая овчарка Хочет поиграть с семейной черепахой. Мы никогда не думали завести собаку и черепаха Они могли бы играть друг с другом, но в этом видео они очень близки. проверить это!

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О боже, остановись! Мы не можем справиться со всем этим великолепием. Немецкая овчарка очень надеялась поиграть с черепахой и, честно говоря, нам показалось, что он попросил очень вежливо. Очень ценно!

@jay_kay323 прокомментировал: «Поворот сюжета: черепаха собиралась ее поймать». Просто похоже, что черепаха вот-вот сломается Игра. @bowietlof ответил на комментарий: «2-3 рабочих дня, и он вернет его обратно». Я расхохотался! Мы будем терпеливо ждать этого дня.

Черепахи могут быть не на первом месте в вашем списке, когда вы решаете, какое домашнее животное завести домой, но они действительно являются отличным дополнением. Это относительно легко Уход за домашней черепахой Пока вы обеспечиваете их обитаемой средой. Чтобы ваша домашняя черепаха была счастлива, вам нужно обеспечить ее едой, укрытием, специальным освещением и обогревом, а также защитой от хищников. Но поскольку существуют разные виды черепах, лучше всего поговорить с ветеринаром, чтобы определить идеальную пищу и среду обитания для вашего нового друга.

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