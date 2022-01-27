Немецкая прокуратура обвинила российского шпиона в раскрытии подробностей европейской ракетно-космической программы

Прокуратура заявила в четверг, что российский ученый, работающий в немецком университете, арестованный в прошлом году по обвинению в шпионаже в пользу России, предоставил информацию о европейской космической ракетной программе Ariane.

В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что обвиняемая, идентифицированная только как Элеонора Н. Ему было предъявлено обвинение в деятельности подозреваемых спецслужб.

Это была Элеонора Н. По их словам, он работает в баварском университете, когда осенью 2019 года с ним связалась СВР российской внешней разведки.

И передавать информацию о научно-исследовательских проектах в области Космос технологии, в частности различные этапы разработки европейской стартовой платформы Ariane».

в Европейское космическое агентствоПрограмма Ariane состоит из серии транспортных ракет, предназначенных для перевозки тяжелых грузов, включая спутники. Пустота.

По данным прокуратуры, с конца ноября 2019 года Ильнур Н. имел «регулярные встречи» с высокопоставленным офицером Службы внешней разведки России, дислоцированным в Германии.

Предположительно, он получил 2500 евро (2800 долларов США) наличными за информацию, которой он поделился, в том числе сведения о его научных исследованиях в неназванном баварском университете.

Алнор Н. Он был арестован в июне прошлого года по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

В прокуратуре заявили, что он работал научным сотрудником на факультете естественных наук и технологий университета.

Дело происходит во время обострения напряженности в отношениях между Германией и Россией, когда Запад опасается, что Москва планирует вторжение в Украину.

Недавно в Германии произошла серия предполагаемых случаев шпионажа со стороны России на ее территории.

В октябре 2021 года немец был приговорен к двум годам лишения свободы условно за передачу поэтажных планов зданий парламента российским спецслужбам во время работы в охранной фирме.

В августе по подозрению в передаче документов российской разведке был арестован бывший сотрудник посольства Великобритании в Берлине.

Германия также неоднократно обвиняла Россию в кибершпионаже.

(АФП)