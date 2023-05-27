Немецкая экономика скатилась в рецессию в первом квартале

Почему это важно: упал экспорт, главный двигатель экономики.

Германия является крупнейшей экономикой в ​​Европе, и ее здоровье напрямую влияет на здоровье еврозоны, состоящей из 20 членов, и Европейского Союза в целом, а также третьей по величине экономикой в ​​мире после США и Китая с точки зрения производства и покупательной способности. , по данным Всемирного банка.

Первоначальные оценки ожидали, что экономика Германии останется стабильной в первом квартале, но опубликованное в четверг обновление полностью отразило дополнительные данные, в том числе снижение промышленного производства на 3,4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, вызванное снижением экспорта и автомобильной промышленности. .

Экономический рост Германии в значительной степени зависит от экспорта, особенно в Китай, где Volkswagen уже много лет является доминирующим автопроизводителем. Но недавний всплеск популярности электромобилей китайского производства среди покупателей в Азии привел к тому, что Volkswagen сообщил о 15-процентном падении продаж в Китае за первые три месяца года.

В целом, согласно государственной статистике, экспорт в марте снизился на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Немецкие промышленные предприятия были вынуждены сократить производство в конце прошлого года из-за того, что цены на энергоносители достигли рекордного уровня, вызванного необходимостью Германии покупать больше сжиженного природного газа или сжиженного природного газа, который дороже, чем российский газ, поставляемый по трубопроводу. .

Справочная информация: инфляция и высокие процентные ставки не помогают.

Инфляция в Германии остается высокой, составив 7,6% в апреле, и Европейский центральный банк дал понять, что может продолжить повышать процентные ставки, чтобы приблизить темпы роста цен к своему целевому показателю в 2%.

В то же время профсоюзы работодателей изо всех сил пытаются поднять заработную плату, чтобы не отставать от роста цен. Корректировки, достигнутые в ключевых секторах, включая работников промышленности и сферы услуг, помогли повысить заработную плату на 6,3% за первые три месяца 2023 года.

Однако экономисты подчеркнули, насколько сильно ценовая спираль ударит по немецким малообеспеченным работникам.

сказал Марсель Фратчер, глава Немецкого института экономических исследований.

Что дальше: твердого восстановления не предвидится.

Европейская комиссия ожидает, что Германия будет самым слабым членом блока с точки зрения экономического роста в этом году, обеспечив рост всего на 0,2 процента.

Некоторые экономисты соглашаются.

«Заглядывая вперед, мы подозреваем, что ВВП продолжит снижаться в ближайшие кварталы, но мы также не видим сильного восстановления», — сказал Клаус Вистесен, главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics.