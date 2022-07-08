Немецкие законодатели прокладывают путь к спасению критически важных поставок энергии и газа.

В четверг немецкие законодатели одобрили меру, которая позволит правительству бросить спасательный круг компаниям, борющимся с рекордными ценами на газ и сокращением поставок из России.

Закон, принятый нижней палатой, является частью более широкого пакета мер, направленных на то, чтобы помочь Германии сохранить безопасность своих поставок природного газа, поскольку она сталкивается с нехваткой, связанной с вторжением России в Украину. В прошлом месяце Россия сократила объем газа, поставляемого в Германию по основному каналу «Северный поток-1», на 60 процентов.

Трубопровод, который проходит по дну Балтийского моря и соединяет российские газовые месторождения с северным побережьем Германии, с понедельника должен быть остановлен на 10 дней планового технического обслуживания. Энергетические эксперты и политики опасаются, что «Газпром», российский энергетический гигант, может вывести его из эксплуатации по истечении этого периода обслуживания в ответ на экономические санкции, введенные Европой в наказание Москве за ее вторжение в Украину.