Немецкие законодатели прокладывают путь к спасению критически важных поставок энергии и газа.

В четверг немецкие законодатели одобрили меру, которая позволит правительству бросить спасательный круг компаниям, борющимся с рекордными ценами на газ и сокращением поставок из России.
Закон, принятый нижней палатой, является частью более широкого пакета мер, направленных на то, чтобы помочь Германии сохранить безопасность своих поставок природного газа, поскольку она сталкивается с нехваткой, связанной с вторжением России в Украину. В прошлом месяце Россия сократила объем газа, поставляемого в Германию по основному каналу «Северный поток-1», на 60 процентов.
Трубопровод, который проходит по дну Балтийского моря и соединяет российские газовые месторождения с северным побережьем Германии, с понедельника должен быть остановлен на 10 дней планового технического обслуживания. Энергетические эксперты и политики опасаются, что «Газпром», российский энергетический гигант, может вывести его из эксплуатации по истечении этого периода обслуживания в ответ на экономические санкции, введенные Европой в наказание Москве за ее вторжение в Украину.
Uniper, производитель электроэнергии и крупнейший импортер российского природного газа в Германию, вероятно, станет первой компанией, которая получит финансовую помощь в соответствии с новым законом после того, как в прошлом месяце обратилась за помощью к правительству. Компании, базирующейся в Дюссельдорфе, пришлось покупать газ по гораздо более высоким ценам, чтобы выполнить свои долгосрочные контракты примерно со 100 муниципалитетами по всей стране.
Недавно принятый закон, который, как ожидается, получит окончательное одобрение Сената до начала летних каникул в парламенте, позволит коммунальным предприятиям возобновить работу угольных электростанций, которые были закрыты или должны быть закрыты. Аналогичные меры приняли Нидерланды и Австрия.
Законодательство также позволит поставщикам передавать повышение цен потребителям, если власти решат, что «значительное сокращение общего объема импорта газа в Германию неизбежно». До сих пор политики стремились защитить потребителей в надежде избежать общественных протестов.
«Социальный мир в Германии подвергается сомнению и подчеркивается», — заявил в четверг министр энергетики Германии Роберт Хабек.
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