Немецкие чиновники изучают филиалы UBS, связанные с российским олигархом Усмановым

Пресс-секретарь Усманова считает обвинения ложными и безосновательными

Генпрокуратура проводит явные проверки, которые не касаются банка

БЕРЛИН/ЦЮРИХ (Рейтер) — Немецкие власти провели обыски в отделениях UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования подозрений в отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым.

Представитель прокуратуры Франкфурта заявил во вторник, что предполагаемая операция по отмыванию денег составляет около десяти миллионов евро. Пресс-секретарь сообщил, что обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым.

Пресс-секретарь Усманова категорически отверг обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.

«Предприниматель является законопослушным, добросовестным налогоплательщиком и платит налоги в России», — сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь отказался комментировать, связаны ли обыски с Усмановым.

Швейцарский банк UBS подтвердил во вторник, что два его филиала подверглись проверкам и сотрудничают с властями. Еженедельник Der Spiegel первым сообщил об исследовании.

[1/3] Представитель прокуратуры заявил во вторник, что 8 ноября 2022 года немецкие официальные лица провели обыск в крупном банке в Мюнхене и Франкфурте, Германия, в рамках расследования предполагаемого отмывания денег российским олигархом. Швейцарский банк UBS подтвердил, что его филиалы подвергались проверкам и что он сотрудничает с властями. Фотография: Кай Пфаффенбах/Reuters

«Субъект расследования по подозрению в отмывании денег — бизнесмен из Российской Федерации», — сообщил представитель прокуратуры Франкфурта.

«Следствие не направлено против рассматриваемого банковского учреждения или его сотрудников. Процедуры обыска проходят в рамках тех же подготовительных процедур, в рамках которых уже был проведен обыск в доме обвиняемого в районе Мисбах и на его яхте».

Немецкая полиция, расследующая обвинения в отмывании денег против Усманова, обыскала роскошную моторную яхту на севере Германии.

Офицеры Франкфуртской прокуратуры и Федеральной уголовной полиции совместно с прокуратурой Мюнхена в рамках расследования обыскали два дома в Месбахе на юге Баварии.

В Генпрокуратуре заявили, что обвиняемого подозревают в организации нескольких сделок в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия их происхождения.

Усманов, который активно работает в ряде секторов бизнеса и, по данным журнала Forbes, имеет состояние в 14,6 млрд долларов, находится в центре двух отдельных расследований его финансов в Германии.

Дополнительные отчеты Джона Ревелла, Тома Симса, Марты Ороз, Ноэля Эллена и Александра Марроу; Написано Мирандой Мюррей и Джоном Ревеллом Редактирование Полом Кареллом и Элисон Уильямс

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.