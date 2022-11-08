Немецкие чиновники изучают филиалы UBS, связанные с российским олигархом Усмановым

- Пресс-секретарь Усманова считает обвинения ложными и безосновательными
- Генпрокуратура проводит явные проверки, которые не касаются банка
БЕРЛИН/ЦЮРИХ (Рейтер) — Немецкие власти провели обыски в отделениях UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования подозрений в отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым.
Представитель прокуратуры Франкфурта заявил во вторник, что предполагаемая операция по отмыванию денег составляет около десяти миллионов евро. Пресс-секретарь сообщил, что обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым.
Пресс-секретарь Усманова категорически отверг обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.
«Предприниматель является законопослушным, добросовестным налогоплательщиком и платит налоги в России», — сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь отказался комментировать, связаны ли обыски с Усмановым.
Швейцарский банк UBS подтвердил во вторник, что два его филиала подверглись проверкам и сотрудничают с властями. Еженедельник Der Spiegel первым сообщил об исследовании.
«Субъект расследования по подозрению в отмывании денег — бизнесмен из Российской Федерации», — сообщил представитель прокуратуры Франкфурта.
«Следствие не направлено против рассматриваемого банковского учреждения или его сотрудников. Процедуры обыска проходят в рамках тех же подготовительных процедур, в рамках которых уже был проведен обыск в доме обвиняемого в районе Мисбах и на его яхте».
Немецкая полиция, расследующая обвинения в отмывании денег против Усманова, обыскала роскошную моторную яхту на севере Германии.
Офицеры Франкфуртской прокуратуры и Федеральной уголовной полиции совместно с прокуратурой Мюнхена в рамках расследования обыскали два дома в Месбахе на юге Баварии.
В Генпрокуратуре заявили, что обвиняемого подозревают в организации нескольких сделок в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия их происхождения.
Усманов, который активно работает в ряде секторов бизнеса и, по данным журнала Forbes, имеет состояние в 14,6 млрд долларов, находится в центре двух отдельных расследований его финансов в Германии.
Дополнительные отчеты Джона Ревелла, Тома Симса, Марты Ороз, Ноэля Эллена и Александра Марроу; Написано Мирандой Мюррей и Джоном Ревеллом Редактирование Полом Кареллом и Элисон Уильямс
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