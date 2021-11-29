Немецкий бунтарский фильм стал победителем фестиваля «Черные ночи» | цивилизация

Мятежный в своей жизни и работе Томас Браш, живший с 1945 по 2001 год, был передан своим отцом тайной полиции Восточной Германии Стасом, когда он организовывал протесты в Берлине после Пражской весны. Фильм — дань уважения этому вечно беспокойному духу, а также искусству и бунту.
«За мастерское исполнение мощного сюжета и автобиографического фильма, освещающего ключевую фигуру в немецкой литературе», — заявило жюри под председательством Майка Дауни, президента Европейской киноакадемии.
Впервые главный приз будет включать 20 000 евро, предоставленных городом Таллинном.
Актер Альбрехт Шух, сыгравший в фильме Томаса Браш, также получил награду за лучшую мужскую роль. Жюри пришло к выводу, что «Дорогой Томас» — настоящий кинематографический фильм. форсировать.
Фильм-победитель был показан в воскресенье в 15.15 в кинотеатре Coca-Cola Plaza в Таллинне.
Награда за лучший режиссер и сценарий досталась Войцеху Смажовскому из Польши за «День свадьбы» — более пристальный взгляд на интеллектуальный мир ксенофобного общества, которое склонно забывать неприятные аспекты своей истории.
Жюри назвало Софию Кругову, 11-летнюю русскую девушку, играющую черную комедию Кирилла Соколова «Не оглядываясь назад», — самого молодого актера, получившего столь высокую награду в истории PÖFF.
Один из самых известных дирижеров мира, Эса-Пекка Салонен, также известный как композитор, получил премию за лучшую музыкальную карьеру за «Ожидание» в постановке соотечественника Аку Лоухимиехе.
Всего в основной конкурсной программе участвовало 19 фильмов.
Награда за лучший дебют досталась 32-летнему немецкому режиссеру Франческо Сусайли за фильм «Другие каннибалы», в котором двое мужчин в итальянской провинции пытаются вырваться из невыносимой реальности повседневной жизни — попытаться глубоко проникнуть в состояние человека. ум и желания.
Жюри оценило «Бегущий» Андрюса Блажевичюса как лучший фильм в Балтийском регионе.
Премия DDA Spotlight была присуждена австрийскому режиссеру Себастьяну Мезе за фильм «Великая свобода» и американскому режиссеру из Южной Африки Лизл Томми за фильм «Уважение». Целью премии является привлечение внимания к кинематографистам, которые продвигали разнообразие киноиндустрии и участие меньшинств своей деятельностью или творчеством.
Несмотря на то, что победители объявлены, фестиваль продолжится в воскресенье. Выбор фестивальных фильмов будет доступен в онлайн-кинотеатрах PÖFF Cinemas с 29 ноября.
Награды 25-го фестиваля Черных ночей:
Основная программа конкурса
Жюри: Майк Дауни (председатель, Великобритания), Фрэнсис Аннан (Великобритания), Nissan Dag (Турция), Юджин Тамберг (Эстония), Берит Тибоу-Ходгинс (Эстония)
Приз за лучший фильм:
Дорогой Томас (Германия)
Дорогой Томас
От режиссера Андреаса Кляйнерта
Аргументация жюри: «За мастерское исполнение мощного рассказа и автобиографического фильма, освещающего одну из центральных форм немецкой литературы».
Лучший режиссер:
Войцех Смарзовски
«День свадьбы» (Польша)
свадебный прием
Аргументация жюри: «Используя новейшие технологии, режиссер разоблачает сегодняшнюю коррупцию, исторический ревизионизм и глубокую ненависть к другим, переплетая преступления, которые произошли в самом сердце Европы в прошлом и сегодня».
Лучшая операторская работа:
Эмре Таньилдес
«Список любящих меня» (Турция)
Список людей, которые меня любят
От режиссера Эмре Эрдогана
Рассуждения жюри: «Для эстетически всеобъемлющего и творчески разработанного кинематографа это библейский пример неисчерпаемых возможностей и удовольствий 16-миллиметровой пленки».
Лучший сценарий:
Войцех Смарзовски
«День свадьбы» (Польша)
свадебный прием
От режиссера Войцеха Смарзовского
Рассуждение жюри: «За бескомпромиссный рассказ и впечатляющее возрождение двух очень специфических исторических периодов в эстетически законченном произведении искусства».
Лучшая женская роль:
Софья Кругова
«Не оглядывайся назад» (Россия)
Разорви и выбрось
Режиссер Кирилл Соколов
Логика жюри: «Создать веселого, смелого и умного персонажа — молодого актера, сумевшего выделиться в впечатляющей группе комиков».
лучший актер:
Альбрехт Шух
Дорогой Томас (Германия)
Дорогой Томас
От режиссера Андреаса Кляйнерта
Аргументация жюри: «Роль блестящего, многослойного, разностороннего названия и невероятно правдоподобная интерпретация жизни одного из самых известных художников Германии, настоящего кинематографиста. форсировать.
Лучшая музыка:
Эса-Пекка Салонен
«Подожди» (Финляндия)
От режиссера Аку Лоухимиеса
Аргументация жюри: «Музыка фильма не только душевно раскрепощает, она проникает в кожу своей эмоциональной оригинальностью, но также прекрасно отражает внутреннюю страсть, любовь и незащищенность трех главных героев».
Лучшее произведение искусства:
Анна Нетрей
«Eternal» (Венгрия)
Энергия
От режиссера Георгия Балви
Обоснование жюри: «Создать апокалиптическое видение ада в будущей антиутопии Европы».
Программа конкурса фильмов
Жюри: Джиро Бустаманте (президент Гватемалы), Эльвар Адальштейн (Исландия), Мостова Сарвар Фаруки (Бангладеш), Поль Тильтьес (Люксембург), Эвелин Пентила (Эстония)
лучший фильм:
«Прочие каннибалы» (Германия)
Другие каннибалы
От режиссера Франческо Соузы
Рассуждение жюри: «Фильм с очень личным видением и сильным визуальным почерком, новаторский и современный. Сценарий и актерская игра составляют отличное целое в этой единичной истории, которая рассказывается с большой чувствительностью. Это заставляет нас с нетерпением ждать следующего фильма режиссера. . «
Специальные призы:
Погружение (Чили — Мексика)
погружение
От режиссера Николаса Постильоне
Аргументация жюри: «Мы выходим в мир после первых кадров, где царит крайнее невежество, которое не дает полностью уйти зрителю. Мастерски используя приемы триллера, мы противостоим предрассудкам и страхам, которые все больше характеризуют наше общество».
«Its Way» (Франция)
женщина мира
От режиссера Сесиль Дюкрюк
Аргументация жюри: «История, рассказанная с истинным пониманием — так важно заглянуть в самые сокровенные уголки души человека — матери средних лет, которая хочет отдать своему сыну то, чего у нее не было в детстве, — чтобы действительно жить с миром «.
Балтийская программа конкурса фильмов
Жюри: Ксавье Генри-Рашид (председатель, Италия), Марджори Бендек (Германия), Бен Пуллен (Великобритания)
лучший фильм:
«Бегун» (Литва — Чехия)
От режиссера Андриоса Блашивичоса
Рассуждения жюри: «Честная и заставляющая задуматься работа над сложной темой — верный фильм, полный энергии и страсти, с великолепной актерской игрой».
Программа конкурса революционеров по какой-то причине
Жюри: Казек Радвански (Президент Канады), Йорис Курситис (Латвия), Рене Ван Баневес (Нидерланды)
лучший фильм:
«Мотыльки» (Польша)
моль
От режиссера Петра Сташека
Рассуждение жюри: «Фильм, который отправляет нас в концептуальное путешествие в глубины джунглей, где исчезают сбежавшие мальчики из лагеря компьютерных игр. Сложный, любопытный и поэтичный, полный подробных кадров — он задает неудобные вопросы о современном обществе и его мужественности. . «
Лучший короткометражный фильм:
«Они переходили реку» (Франция)
От режиссера Файеза Каримпура
Рассуждения жюри: «Обязательно посмотрите фильм — мир, существующий вне времени и современной практики».
ПРЕМИЯ FIPRESCI (Международная федерация кинокритиков)
Жюри: Ола Сальва (Польша), Александр Хаузер (Норвегия), Марья Хендола (Эстония)
«Другие люди» (Польша — Франция)
другие люди
От режиссера Александры Тербиски
Рассуждения жюри: «Смелая, честная, новая критика капитализма и пустых людей, выросших в нем».
Вселенская премия
Жюри: Андрес Пыдер, Юстинус Ильмар Кивилоо, Марге-Мария Паас, Тынис Карк
«Мокагали. Отъезд поэта» (Казахстан)
Микалали
От режиссера Булата Калимпетова
Аргументация жюри: «Это фильм, в котором поэтический язык и визуальное богатство позволяют переводить самые болезненные темы на язык человеческой души».
Приз зрительских симпатий
«Шепот войны» (Германия)
тихий пост
От режиссера Флориана Хоффмана
Награда за заслуги в жизни
Карлос Саура (Испания) и Эли Коул (Эстония)
НАГРАДА DDA SPOTLIGHTS
Лайл Томе (ЮАР / США) и Себастьян Миз (Германия)
Стипендия Бруно Оя
Паро Уга (Эстония)
МОЛОДЕЖНЫЙ ФИЛЬМ
Жюри: Стефани Кибани (Италия), Юлия Ярл (Швеция), Расмус Мериво (Эстония)
Главный приз:
Стадион (Бельгия)
Мир
От режиссера Лауры Вандел
Рассуждения жюри: «Важная история, рассказанная блестяще и особым образом с детской точки зрения. Сложная, но острая, с прекрасным детским исполнением».
Специальная награда:
«Забытый»
От режиссера Александра Ханта
Логика жюри: «Быстрый, откровенный, прямой, веселый и грустный. Мастерское кинематографическое путешествие, которое будет преследовать меня еще долго».
лучший фильм:
Abi Sujouk / «Abi Sujouk» (Бельгия-Нидерланды)
От режиссера Анука Фортунье
Специальная награда:
«Даже мыши принадлежат раю» (Чехия — Франция — Словакия — Польша)
Мизи принадлежит небесам
Режиссеры Дениса Гримова и Ян Бобинишек.
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