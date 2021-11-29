Немецкий бунтарский фильм стал победителем фестиваля «Черные ночи» | цивилизация

Мятежный в своей жизни и работе Томас Браш, живший с 1945 по 2001 год, был передан своим отцом тайной полиции Восточной Германии Стасом, когда он организовывал протесты в Берлине после Пражской весны. Фильм — дань уважения этому вечно беспокойному духу, а также искусству и бунту.

«За мастерское исполнение мощного сюжета и автобиографического фильма, освещающего ключевую фигуру в немецкой литературе», — заявило жюри под председательством Майка Дауни, президента Европейской киноакадемии.

Впервые главный приз будет включать 20 000 евро, предоставленных городом Таллинном.

Актер Альбрехт Шух, сыгравший в фильме Томаса Браш, также получил награду за лучшую мужскую роль. Жюри пришло к выводу, что «Дорогой Томас» — настоящий кинематографический фильм. форсировать.

Фильм-победитель был показан в воскресенье в 15.15 в кинотеатре Coca-Cola Plaza в Таллинне.

Награда за лучший режиссер и сценарий досталась Войцеху Смажовскому из Польши за «День свадьбы» — более пристальный взгляд на интеллектуальный мир ксенофобного общества, которое склонно забывать неприятные аспекты своей истории.

Жюри назвало Софию Кругову, 11-летнюю русскую девушку, играющую черную комедию Кирилла Соколова «Не оглядываясь назад», — самого молодого актера, получившего столь высокую награду в истории PÖFF.

Один из самых известных дирижеров мира, Эса-Пекка Салонен, также известный как композитор, получил премию за лучшую музыкальную карьеру за «Ожидание» в постановке соотечественника Аку Лоухимиехе.

Всего в основной конкурсной программе участвовало 19 фильмов.

Награда за лучший дебют досталась 32-летнему немецкому режиссеру Франческо Сусайли за фильм «Другие каннибалы», в котором двое мужчин в итальянской провинции пытаются вырваться из невыносимой реальности повседневной жизни — попытаться глубоко проникнуть в состояние человека. ум и желания.

Жюри оценило «Бегущий» Андрюса Блажевичюса как лучший фильм в Балтийском регионе.

Премия DDA Spotlight была присуждена австрийскому режиссеру Себастьяну Мезе за фильм «Великая свобода» и американскому режиссеру из Южной Африки Лизл Томми за фильм «Уважение». Целью премии является привлечение внимания к кинематографистам, которые продвигали разнообразие киноиндустрии и участие меньшинств своей деятельностью или творчеством.

Несмотря на то, что победители объявлены, фестиваль продолжится в воскресенье. Выбор фестивальных фильмов будет доступен в онлайн-кинотеатрах PÖFF Cinemas с 29 ноября.

Награды 25-го фестиваля Черных ночей:

Основная программа конкурса

Жюри: Майк Дауни (председатель, Великобритания), Фрэнсис Аннан (Великобритания), Nissan Dag (Турция), Юджин Тамберг (Эстония), Берит Тибоу-Ходгинс (Эстония)

Приз за лучший фильм:

Дорогой Томас (Германия)

Дорогой Томас

От режиссера Андреаса Кляйнерта

Аргументация жюри: «За мастерское исполнение мощного рассказа и автобиографического фильма, освещающего одну из центральных форм немецкой литературы».

Лучший режиссер:

Войцех Смарзовски

«День свадьбы» (Польша)

свадебный прием

Аргументация жюри: «Используя новейшие технологии, режиссер разоблачает сегодняшнюю коррупцию, исторический ревизионизм и глубокую ненависть к другим, переплетая преступления, которые произошли в самом сердце Европы в прошлом и сегодня».

Лучшая операторская работа:

Эмре Таньилдес

«Список любящих меня» (Турция)

Список людей, которые меня любят

От режиссера Эмре Эрдогана

Рассуждения жюри: «Для эстетически всеобъемлющего и творчески разработанного кинематографа это библейский пример неисчерпаемых возможностей и удовольствий 16-миллиметровой пленки».

Лучший сценарий:

Войцех Смарзовски

«День свадьбы» (Польша)

свадебный прием

От режиссера Войцеха Смарзовского

Рассуждение жюри: «За бескомпромиссный рассказ и впечатляющее возрождение двух очень специфических исторических периодов в эстетически законченном произведении искусства».

Лучшая женская роль:

Софья Кругова

«Не оглядывайся назад» (Россия)

Разорви и выбрось

Режиссер Кирилл Соколов

Логика жюри: «Создать веселого, смелого и умного персонажа — молодого актера, сумевшего выделиться в впечатляющей группе комиков».

лучший актер:

Альбрехт Шух

Дорогой Томас (Германия)

Дорогой Томас

От режиссера Андреаса Кляйнерта

Аргументация жюри: «Роль блестящего, многослойного, разностороннего названия и невероятно правдоподобная интерпретация жизни одного из самых известных художников Германии, настоящего кинематографиста. форсировать.

Лучшая музыка:

Эса-Пекка Салонен

«Подожди» (Финляндия)

От режиссера Аку Лоухимиеса

Аргументация жюри: «Музыка фильма не только душевно раскрепощает, она проникает в кожу своей эмоциональной оригинальностью, но также прекрасно отражает внутреннюю страсть, любовь и незащищенность трех главных героев».

Лучшее произведение искусства:

Анна Нетрей

«Eternal» (Венгрия)

Энергия

От режиссера Георгия Балви

Обоснование жюри: «Создать апокалиптическое видение ада в будущей антиутопии Европы».

Программа конкурса фильмов

Жюри: Джиро Бустаманте (президент Гватемалы), Эльвар Адальштейн (Исландия), Мостова Сарвар Фаруки (Бангладеш), Поль Тильтьес (Люксембург), Эвелин Пентила (Эстония)

лучший фильм:

«Прочие каннибалы» (Германия)

Другие каннибалы

От режиссера Франческо Соузы

Рассуждение жюри: «Фильм с очень личным видением и сильным визуальным почерком, новаторский и современный. Сценарий и актерская игра составляют отличное целое в этой единичной истории, которая рассказывается с большой чувствительностью. Это заставляет нас с нетерпением ждать следующего фильма режиссера. . «

Специальные призы:

Погружение (Чили — Мексика)

погружение

От режиссера Николаса Постильоне

Аргументация жюри: «Мы выходим в мир после первых кадров, где царит крайнее невежество, которое не дает полностью уйти зрителю. Мастерски используя приемы триллера, мы противостоим предрассудкам и страхам, которые все больше характеризуют наше общество».

«Its Way» (Франция)

женщина мира

От режиссера Сесиль Дюкрюк

Аргументация жюри: «История, рассказанная с истинным пониманием — так важно заглянуть в самые сокровенные уголки души человека — матери средних лет, которая хочет отдать своему сыну то, чего у нее не было в детстве, — чтобы действительно жить с миром «.

Балтийская программа конкурса фильмов

Жюри: Ксавье Генри-Рашид (председатель, Италия), Марджори Бендек (Германия), Бен Пуллен (Великобритания)

лучший фильм:

«Бегун» (Литва — Чехия)

От режиссера Андриоса Блашивичоса

Рассуждения жюри: «Честная и заставляющая задуматься работа над сложной темой — верный фильм, полный энергии и страсти, с великолепной актерской игрой».

Программа конкурса революционеров по какой-то причине

Жюри: Казек Радвански (Президент Канады), Йорис Курситис (Латвия), Рене Ван Баневес (Нидерланды)

лучший фильм:

«Мотыльки» (Польша)

моль

От режиссера Петра Сташека

Рассуждение жюри: «Фильм, который отправляет нас в концептуальное путешествие в глубины джунглей, где исчезают сбежавшие мальчики из лагеря компьютерных игр. Сложный, любопытный и поэтичный, полный подробных кадров — он задает неудобные вопросы о современном обществе и его мужественности. . «

Лучший короткометражный фильм:

«Они переходили реку» (Франция)

От режиссера Файеза Каримпура

Рассуждения жюри: «Обязательно посмотрите фильм — мир, существующий вне времени и современной практики».

ПРЕМИЯ FIPRESCI (Международная федерация кинокритиков)

Жюри: Ола Сальва (Польша), Александр Хаузер (Норвегия), Марья Хендола (Эстония)

«Другие люди» (Польша — Франция)

другие люди

От режиссера Александры Тербиски

Рассуждения жюри: «Смелая, честная, новая критика капитализма и пустых людей, выросших в нем».

Вселенская премия

Жюри: Андрес Пыдер, Юстинус Ильмар Кивилоо, Марге-Мария Паас, Тынис Карк

«Мокагали. Отъезд поэта» (Казахстан)

Микалали

От режиссера Булата Калимпетова

Аргументация жюри: «Это фильм, в котором поэтический язык и визуальное богатство позволяют переводить самые болезненные темы на язык человеческой души».

Приз зрительских симпатий

«Шепот войны» (Германия)

тихий пост

От режиссера Флориана Хоффмана

Награда за заслуги в жизни

Карлос Саура (Испания) и Эли Коул (Эстония)

НАГРАДА DDA SPOTLIGHTS

Лайл Томе (ЮАР / США) и Себастьян Миз (Германия)

Стипендия Бруно Оя

Паро Уга (Эстония)

МОЛОДЕЖНЫЙ ФИЛЬМ

Жюри: Стефани Кибани (Италия), Юлия Ярл (Швеция), Расмус Мериво (Эстония)

Главный приз:

Стадион (Бельгия)

Мир

От режиссера Лауры Вандел

Рассуждения жюри: «Важная история, рассказанная блестяще и особым образом с детской точки зрения. Сложная, но острая, с прекрасным детским исполнением».

Специальная награда:

«Забытый»

От режиссера Александра Ханта

Логика жюри: «Быстрый, откровенный, прямой, веселый и грустный. Мастерское кинематографическое путешествие, которое будет преследовать меня еще долго».

лучший фильм:

Abi Sujouk / «Abi Sujouk» (Бельгия-Нидерланды)

От режиссера Анука Фортунье

Специальная награда:

«Даже мыши принадлежат раю» (Чехия — Франция — Словакия — Польша)

Мизи принадлежит небесам

Режиссеры Дениса Гримова и Ян Бобинишек.

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