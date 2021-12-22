Немецкий вице-адмирал Кай Ахим Шёнбах рассказывает о китайских военно-морских подкреплениях

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай Ахим Шенбах назвал растущую военно-морскую мощь Китая «взрывоопасной и тревожной» и призвал Пекин следовать международной системе, основанной на правилах.

Шенбах сказал, что Китай каждые четыре года увеличивает размер своего флота на эквивалент всего французского флота.

«Я могу понять политических лидеров в Китае … они теперь говорят:« Мы хотим иметь большую свободу. Мы хотим свободы голубой воды — конечно, также для создания власти », — сказал Шенбах программе CNBC« Squawk Box Asia ». Среда. Голубой флот — это военно-морской флот, который может действовать в глобальном масштабе в открытом океане и не ограничивается работой на берегу.

«Вопрос в том, вписываются ли они в международную систему, основанную на правилах», — сказал он.

Шенбах сделал свои комментарии, когда немецкий фрегат «Бавария» пришвартовался в Сингапуре. Бавария прибыла в понедельник в рамках шестимесячного спреда в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пересечение Южно-Китайского моря — первое за почти 20 лет развертывание немецкого военного корабля в Индо-Тихоокеанском океане.

Растущая военно-морская мощь Китая вызывает растущую озабоченность США, а также демократий в Европе и Азии.