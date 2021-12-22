Немецкий вице-адмирал Кай Ахим Шёнбах рассказывает о китайских военно-морских подкреплениях

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай Ахим Шенбах назвал растущую военно-морскую мощь Китая «взрывоопасной и тревожной» и призвал Пекин следовать международной системе, основанной на правилах.
Шенбах сказал, что Китай каждые четыре года увеличивает размер своего флота на эквивалент всего французского флота.
«Я могу понять политических лидеров в Китае … они теперь говорят:« Мы хотим иметь большую свободу. Мы хотим свободы голубой воды — конечно, также для создания власти », — сказал Шенбах программе CNBC« Squawk Box Asia ». Среда. Голубой флот — это военно-морской флот, который может действовать в глобальном масштабе в открытом океане и не ограничивается работой на берегу.
«Вопрос в том, вписываются ли они в международную систему, основанную на правилах», — сказал он.
Шенбах сделал свои комментарии, когда немецкий фрегат «Бавария» пришвартовался в Сингапуре. Бавария прибыла в понедельник в рамках шестимесячного спреда в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пересечение Южно-Китайского моря — первое за почти 20 лет развертывание немецкого военного корабля в Индо-Тихоокеанском океане.
Растущая военно-морская мощь Китая вызывает растущую озабоченность США, а также демократий в Европе и Азии.
Согласно сообщению Отчет о военной мощи КитаяМинистерство обороны США заявило, что Китай является крупнейшей в мире страной-производителем кораблей и практически самодостаточен в этих усилиях. Он также ожидает, что второй авианосец Китая будет введен в эксплуатацию к 2024 году, а к середине 2020 года страна будет содержать от 65 до 70 подводных лодок.
Южно-Китайское море
Вашингтон обеспокоен действиями Пекина в Южно-Китайском море, а также связавших его стран, включая Вьетнам и Филиппины. Южно-Китайское море огромно, около 1,4 миллиона квадратных миль (3,5 миллиона квадратных километров) и содержит одни из самых важных судоходных путей в мире.
Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря как на свою территорию, хотя другие страны и Международный рефери из Гааги Эти обвинения были отклонены.
Во время визита в Индо-Тихоокеанский регион на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен призвал Китай прекратить свои «агрессивные действия» в регионе.
«Нигде морской порядок на базах не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море», — заявил Блинкен в июле. «Китайская Народная Республика продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства в Юго-Восточной Азии, угрожая свободе судоходства на этом критически важном глобальном пути».
Публикация немецкой Баварии Мюнхен идет после страны В прошлом году он выпустил руководящие принципы политики в Индо-Тихоокеанском регионе., который отметил, что экономики Европы и Индо-Тихоокеанского региона «неразрывно связаны через глобальные цепочки поставок». Берлин также заявил в своем заявлении, что если в регионе возникнут конфликты, которые «негативно скажутся на безопасности и стабильности там, это будет иметь последствия и для Германии».
Шенбах сказал, что развертывание войск было «похоже на шутку», и указал на приверженность Германии активизации взаимодействия в Азии, в том числе путем расширения сотрудничества в области безопасности и обороны с региональными партнерами.
«Мы здесь впервые за 19 лет, чтобы осмотреть поле боя», — сказал он. «В прошлом году правительство Германии выпустило Индо-Тихоокеанские рекомендации. Это первый шаг сейчас. И следующий шаг, я надеюсь, что мы сможем работать на регулярной основе — два или три года».
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