Немецкий город Ганновер запрещает принимать горячий душ, поскольку российский газовый кризис начинает проявляться

Ганновер также сократит время включения отопления в муниципальных зданиях в период с октября по март, за исключением детских садов, и переключит все освещение на светодиоды, запретит портативные кондиционеры, тепловентиляторы или радиаторы, а также установит датчики движения вместо постоянного освещения в общественных местах. Туалеты, навесы для велосипедов, подъездные пути и автостоянки.
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Немецкий город Ганновер отключил горячую воду в общественных зданиях, плавательных бассейнах, спортзалах и тренажерных залах, поскольку прекращение поставок газа Россией усилило опасения по поводу зимнего энергетического кризиса.
Город также закроет общественные фонтаны и перестанет освещать большие здания в ночное время, поскольку город стремится сократить потребление энергии на 15%, согласно сообщению мэра Ганновера Билле Унаи.
«Это реакция на надвигающуюся нехватку газа, которая является огромной проблемой для муниципалитетов, особенно для такого большого города, как Ганновер», — сказал Унаи.
Город также сократит время обогрева муниципальных зданий в период с октября по март, за исключением детских садов, заменив все освещение на светодиоды, запретив переносные кондиционеры, тепловентиляторы или радиаторы, а также установив датчики движения вместо постоянного освещения в общественных туалетах. и навесы Велосипеды, дорожки и автостоянки.
В понедельник российский гигант «Газпром» объявил, что остановит еще одну турбину газопровода «Северный поток-1», направляющегося в Германию, для проведения технического обслуживания. Дополнительное сокращение сократило потоки газа, которые и без того работали всего с 40% мощности, до 20%, что вызвало недоверие в Европе.
Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал оправдание технического обслуживания «фарсом», а лидеры ЕС обвинили Кремль в использовании государственного «Газпрома» в качестве оружия в ответ на западные санкции в связи с войной России в Украине.
Аналогичные меры приняли города по всей Германии, которые в значительной степени зависят от российского газа, в том числе Мюнхен, Лейпциг, Кельн и Нюрнберг.
Нюрнберг закрыл три из четырех общественных крытых бассейнов, а купальные бассейны останутся открытыми до 25 сентября.
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