Немецкий импортер газа VNG подает заявку на государственную помощь в связи с углублением энергетического кризиса

ФРАНКФУРТ (Рейтер) — VNG (VNG.UL), один из крупнейших импортеров российского природного газа в Германию, в пятницу обратился к правительству с просьбой о помощи, чтобы удержаться на плаву. Это последняя европейская энергетическая компания, которая обратилась за государственной поддержкой в ​​ответ на отступление России. запасы.

«До начала агрессивной войны с Россией VNG была здоровой группой компаний, способствовавшей обеспечению поставок газа в Германию», — заявила VNG, 74,21% которой принадлежит немецкой NBW (EBKG.DE).

«Последствия российской войны на энергетических рынках поставили ВНГ во все более критическое финансовое положение не по ее вине», — заявила ВНГ.

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Представитель министерства экономики Германии рассмотрит запрос.

Как и Uniper (UN01.DE), которая в июле утвердила государственную помощь на общую сумму 19 млрд евро (19,18 млрд долларов), VNG пострадала от резкого сокращения поставок российского газа, что вынудило ее покупать альтернативные объемы по заоблачным ценам. на спотовом рынке.

Акции EnBW, которая фактически принадлежит государству, за исключением небольшой доли, свободно торгуемой, упали на 5,6%.

У ВНГ есть два долгосрочных газовых контракта на российский газ общим объемом 100 ТВтч: один из них, представляющий собой 35 ТВтч, заключен напрямую с Газпромом (GAZP.MM) и истекает в конце года.

Этот контракт приведет к убыткам в размере около одного миллиарда евро в 2022 году, даже если принять во внимание налог на газ, который позволит газовым компаниям с 1 октября перекладывать высокие расходы на клиентов, сказал VNG, добавив, что только этот убыток будет продолжать. быть терпимым.

Самая большая проблема связана с контрактом на 65 ТВт-ч с Sefe, ранее называвшейся «Газпром Германия», от которой «Газпром» отказался в апреле и позже передал под опеку Германии.

«Этот контракт не выполнялся последовательно с середины мая», — сказали в VNG. «При поддержке правительства Германии в последние недели были найдены пути для окончательного урегулирования. Однако это не представляется достижимым в ближайшем будущем экономически выгодным для VNG способом».

В прошлом месяце EnBW заявила, что общий потенциальный ущерб от этих двух контрактов «находится в пределах 1 миллиарда евро».

«Параллельно продолжаются переговоры между VNG AG с ее акционерами и федеральным правительством относительно вариантов стабилизации компании», — говорится в сообщении EnBW.

(1 доллар = 0,9907 евро)

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(Отчет Кристофа Ститца), Дополнительный отчет Кристиана Кремера в Берлине; Монтаж Миранды Мюррей и Эдмунда Блэра

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