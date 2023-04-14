Немецкий импорт из России упал более чем на 90% в первый год войны

В четверг официальные данные показали, что импорт Германии из России упал более чем на 90% в первый год войны Москвы с Украиной в результате прекращения поставок российских энергоносителей в крупнейшую экономику Европы.

Федеральное статистическое управление сообщило, что в феврале Германия импортировала товаров на 300 млн евро (329 млн долларов) по сравнению с 3,7 млрд евро годом ранее. Это снижение составило 91%, и Россия опустилась с 11-го места по величине источника импорта на 46-е.

Тотальное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года вызвало несколько раундов западных санкций.

И ее отношения с Западом были натянутыми даже в тех областях, которые не подпадали под прямые санкции, например, в сфере природного газа. Москва, которая когда-то поставляла больше половины газа в Германию, пошла на попятную Тогда остановись Поставки газа в страну прошлым летом.

По данным статистического управления, импорт нефти и газа в Россию упал на 99,8% в годовом исчислении до 4,2 млн евро с 2,2 млрд евро. Общий объем импорта нефти и газа Германией в феврале прошлого года составил 6 миллиардов евро.

Импорт угля упал на 92,5% до 26 млн евро с 347 млн ​​евро.

Между тем, в феврале Германия экспортировала в Россию товаров на 800 млн евро по сравнению с 2,1 млрд евро годом ранее. Это было снижение на 60,5%.

Бюро переписи не раскрыло подробностей того, что импортируется и экспортируется.

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