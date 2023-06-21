Немецкий квалификационный игрок Неймер нокаутировал действующего чемпиона Анаса Ябера в первом раунде Berlin Open.

Немецкий квалификационный игрок Жюль Нимейер победил действующего чемпиона Анаса Жабера со счетом 7-6(4), 6-4 в первом раунде Berlin Open во вторник.

Нимайер, занявший 120-е место, сохранил два сет-пойнта, уступив 5-3 в первом сете, а затем выиграл последние четыре очка на тай-брейке. Она сломала Немира Жабера в первой игре второго сета и удержала лидерство за 1 час 35 минут, что стало третьей победой 23-летней теннисистки над игроком из топ-10.

Коко Гауфф победила чешку Катерину Синякову со счетом 6-3 6-4 и одержала 23-ю победу американского подростка в этом году.

Гауфф, занявшая четвертое место, встретится с сильным нападающим Екатериной Александровой, которая победила соотечественницу Людмилу Самсонову со счетом 6-4, 6-3.

Арина Соболенко с лучшим посевом вышла во второй раунд, одержав победу со счетом 6-3 6-2 над ветераном Верой Звонаревой в другом всероссийском матче.

Соболенко реализовала три из своих девяти брейк-пойнтов, не сыграв ни с одной из 38-летней Звонаревой, финалистки Уимблдона-2010.

Затем Собаленко встретится с Вероникой Кудрмитовой или Зенг Кенвен.

Елена Аванесян сохранила два матчбола, а шестая сеяная Дарья Касаткина выиграла 6-2 3-6 7-6(7) во встрече с другой россиянкой Анной Блинковой.

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