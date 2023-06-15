Немецкий комитет поддерживает возвращение картины Кандинского, принадлежащей Банку Баварии, еврейским наследникам

Независимая немецкая комиссия во вторник рекомендовала вернуть картину Василия Кандинского, которая сейчас принадлежит Баварскому государственному банку, наследникам еврейской семьи, которая изначально владела этим произведением.

Комитет мог быть вызван в случае разногласий по поводу возвращения культурных ценностей, конфискованных нацистами, особенно еврейской собственности.

В случае наследников Хедвиг Левенштейн Вейерманн и Ирмы Левенштейн Кляйн в отношениях с Bayerische Landesbank комитет рекомендовал вернуть наследникам картину 1907 года «Цветная жизнь русского художника Кандинского».

Рекомендации комитета не являются обязательными, но стороны часто следуют им после того, как они приняли их призыв к разрешению спора.

На большой картине темперой изображена группа людей в ярких одеждах на лужайке, некоторые едят или играют музыку, а другие танцуют.

В заключение комиссия заявила, что по состоянию на ноябрь 1927 года картина принадлежала Хедвиг и Эмануэлю Альберту Альберту Левенштейнам, еврейской паре, проживающей в Амстердаме, и являлась частью их обширной коллекции произведений искусства. Картина была продана с аукциона 9 октября 1940 года — через несколько месяцев после оккупации Нидерландов немецким вермахтом — в амстердамском аукционном доме.

Перед аукционом произведение было передано семьей Левенштейн в музей Стеделийк в Амстердаме, куда оно было перевезено 5 сентября 1940 года по приказу арт-дилера Авраама Мозеса Керидо, говорится в заявлении комиссии.

Комиссия заявила, что «несмотря на многолетние поиски» не смогла проследить путь картины.

«Его инициатива о том, что картина была продана как часть имущества Левенштейна аукционному дому Friedrich Mueller & Co., не может быть доказана», — заявила комиссия.

Она добавила, что произведение искусства было приобретено Саломоном Б. С тех пор он был передан в аренду Государственной галерее в Ленбаххаусе и Музею изобразительного искусства в Мюнхене.

Во время аукциона 1940 года дети Хедвиг и Эмануэля Альберта Левенштейнов — Роберт Готтшалк Левенштейн и Вильгельмина Элен Левенштейн — эмигрировали в Соединенные Штаты, а затем в португальскую колонию Мозамбик соответственно.

В Амстердаме осталась только Ирма Левенштейн Кляйн — бывшая жена Роберта. Она пережила нацистскую оккупацию и Вторую мировую войну.

В споре о праве собственности на картину Bayerische Landesbank предположил, что Ирма Левенштейн Кляйн выставила картину на аукцион в связи с разводом.

Но заявители утверждали, что аукцион картины проходил в контексте нацистской оккупации Нидерландов и последовавших за этим систематических преследований еврейского населения.

Изучив исторические свидетельства, комиссия пришла к выводу: «Картина была конфискована в результате преследований».

«Нет никаких доказательств, подтверждающих предположение, что Ирма Левенштейн-Кляйн организовала доставку картины по своей собственной воле», — говорится в заявлении.

Немедленной реакции со стороны поместья или Баварского государственного банка не последовало.