Один из главных претендентов на место Ангелы Меркель на посту канцлера Германии этой осенью призвал к «диалогу и жесткости» по отношению к Китаю, когда речь идет о защите демократических ценностей и прав человека.

Аналина Бурбок, экологический кандидат на пост канцлера от Партии зеленых, заявила еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что Европа должна использовать свою экономическую мощь для предотвращения производства китайских товаров с использованием принудительного труда и избегать коммуникационных технологий, которые ставят под угрозу европейскую безопасность.

«Сейчас мы находимся в соревновании между режимами: авторитарные державы против либеральных демократий», – сказала она в интервью, опубликованном в воскресенье.

Бурбок назвал инвестиции Китая в инфраструктуру и электросети от Центральной Азии до Европы “жестокой политикой силы”.

«Мы, европейцы, не должны себя обманывать», – сказала она, добавив, что Европейский Союз, состоящий из 27 стран, должен действовать соответствующим образом для защиты своих ценностей, например, использовать недавнее инвестиционное соглашение между Брюсселем и Пекином для более решительного решения китайской проблемы. Использование уйгурского меньшинства в принудительных работах.

Бурбук, выпускник международного права, нацелился на Россию, в частности на ее поддержку повстанческих групп на Украине и недавнее наращивание российских войск вдоль границы с Украиной.

Он поддержал право Украины подать заявку на членство в НАТО и Евросоюзе, но заявил, что «в настоящее время самое главное – усилить давление на Россию с целью соблюдения Минских соглашений». Соглашение направлено на мирное прекращение конфликта на востоке Украины с поддерживаемыми Россией повстанцами, в результате которых с 2014 года погибло не менее 14000 человек.

На фоне агрессивного поведения Москвы Бурбок раскритиковал поддержку правительством Германии подводного трубопровода, по которому российский природный газ идет в Германию.

«Я бы давно хотела отказаться от политической поддержки« Северного потока – 2 », – сказала она.

Зеленые призвали к более тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами для защиты либеральных ценностей во всем мире, но Бурбок предложил пересмотреть цель, согласно которой члены НАТО тратят 2% своего ВВП на оборону в свете острой необходимости инвестировать большие суммы для сдерживания изменение климата. Она также предположила, что защитный вклад Европы также может быть в форме центра кибербезопасности.

История продолжается

«С другой стороны, общая цель в 2% не принесет большей безопасности», – сказала она.

Партия зеленых возникла из мирных и экологических движений 1970-х и 1980-х годов, но в последние годы она поддерживала ограниченное развертывание военных за границей при условии, что они связаны с резолюциями Организации Объединенных Наций.

Бурбок сказал, что будущее американского ядерного оружия, базирующегося в Европе, может быть снова задано в рамках переговоров по ядерному разоружению между Москвой и Вашингтоном.

Опрос общественного мнения, опубликованный в воскресенье в еженедельной газете Bild am Sonntag, ставит зеленых чуть выше правоцентристского блока Меркель «Союз».

26 сентября немцы выберут новый парламент, который затем выберет, кто станет следующим канцлером страны. Меркель не баллотируется на пятый срок.

Опрос, проведенный исследовательской фирмой Kantar, показал, что 28% респондентов планируют голосовать за зеленых против 27% за блок «Союз». Ожидается, что левоцентристские социал-демократы получат около 13% поддержки, в то время как крайне правая Альтернатива для Германии получит 10%. Опрос 1225 избирателей показал, что либеральные демократы, выступающие за бизнес, получат 9%, а Левая партия – 7% голосов.