Немецкий министр гоняется за водородом в Намибии, ЮАР, после отключения российского газа

Министр экономики Германии Роберт Хабек в воскресенье начал пятидневный визит в Намибию и Южную Африку в рамках усилий по обеспечению новых энергетических ресурсов для крупнейшей экономики Европы, чтобы компенсировать перебои с поставками российского газа.

Во время своей первой остановки в столице Намибии Виндхуке Хабек, которого будет сопровождать делегация из 24 немецких бизнес-лидеров, подпишет соглашение о производстве зеленого водорода.

«У Намибии очень большие преимущества с точки зрения местоположения по сравнению с Европой», — сказал Хабек журналистам перед отъездом из Берлина. Он добавил, что скелетная береговая линия Намибии в Атлантическом океане идеально подходит для производства зеленого водорода из-за обилия солнца и ветра.

RWE и немецкий консорциум Дефис водородной энергии Недавно он подписал меморандум, согласно которому RWE может выпускать до 300 000 тонн зеленого аммиака в год, производного водорода, особенно подходящего для перевозки морским транспортом.