Немецкий министр гоняется за водородом в Намибии, ЮАР, после отключения российского газа

Министр экономики Германии Роберт Хабек.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в воскресенье начал пятидневный визит в Намибию и Южную Африку в рамках усилий по обеспечению новых энергетических ресурсов для крупнейшей экономики Европы, чтобы компенсировать перебои с поставками российского газа.
Во время своей первой остановки в столице Намибии Виндхуке Хабек, которого будет сопровождать делегация из 24 немецких бизнес-лидеров, подпишет соглашение о производстве зеленого водорода.
«У Намибии очень большие преимущества с точки зрения местоположения по сравнению с Европой», — сказал Хабек журналистам перед отъездом из Берлина. Он добавил, что скелетная береговая линия Намибии в Атлантическом океане идеально подходит для производства зеленого водорода из-за обилия солнца и ветра.
RWE и немецкий консорциум Дефис водородной энергии Недавно он подписал меморандум, согласно которому RWE может выпускать до 300 000 тонн зеленого аммиака в год, производного водорода, особенно подходящего для перевозки морским транспортом.
Мы живем в мире, где факты и вымысел сливаются воедино.
Во времена неопределенности вам нужна журналистика, которой вы можете доверять. В течение 14 дней бесплатно вы получаете доступ к миру глубокой аналитики, журналистских расследований, лучших мнений и множеству функций. Журналистика укрепляет демократию. Инвестируйте в будущее сегодня. После этого с вас будет взиматься плата в размере 75 руб./мес. Вы можете отменить в любое время, и если вы отмените в течение 14 дней, с вас не будет взиматься плата.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».