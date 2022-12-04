Economy

Немецкий министр гоняется за водородом в Намибии, ЮАР, после отключения российского газа

4 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

Министр экономики Германии Роберт Хабек.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в воскресенье начал пятидневный визит в Намибию и Южную Африку в рамках усилий по обеспечению новых энергетических ресурсов для крупнейшей экономики Европы, чтобы компенсировать перебои с поставками российского газа.

Во время своей первой остановки в столице Намибии Виндхуке Хабек, которого будет сопровождать делегация из 24 немецких бизнес-лидеров, подпишет соглашение о производстве зеленого водорода.

«У Намибии очень большие преимущества с точки зрения местоположения по сравнению с Европой», — сказал Хабек журналистам перед отъездом из Берлина. Он добавил, что скелетная береговая линия Намибии в Атлантическом океане идеально подходит для производства зеленого водорода из-за обилия солнца и ветра.

RWE и немецкий консорциум Дефис водородной энергии Недавно он подписал меморандум, согласно которому RWE может выпускать до 300 000 тонн зеленого аммиака в год, производного водорода, особенно подходящего для перевозки морским транспортом.

Позднее на этой неделе Хабек посетит Германо-африканский бизнес-саммит В Йоханнесбурге с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который попал под политическое давление после обвинений в коррупции.

Визит Хабека в Африку является частью более широкой миссии правительства Германии по созданию новых энергетических альянсов за рубежом после того, как в сентябре Россия прекратила поставки газа. Недавно Хабек посетил Канаду, Катар и Норвегию, пытаясь найти ресурсы СПГ.

«Переход к «зеленой» энергии, безопасность поставок и надежные производственно-сбытовые цепочки также являются важными проблемами в Африке», — говорит Фосси Наджар из германского государственного агентства по торговле и инвестициям, которое продвигает немецкие компании за рубежом.

«В частности, стремление к более диверсифицированным цепочкам поставок приводит к большему интересу со стороны немецких компаний к африканским рынкам», — добавил Наджар.

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Цифры GTAI показывают, что более 400 немецких компаний, включая автомобильную, медицинскую и энергетическую отрасли, работают в Южной Африке и насчитывают более 65 000 человек. Доля ЮАР в общем объеме внешней торговли Германии с Африкой составляет более 40%.

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