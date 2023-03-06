Немецкий «Оскар» All Quiet противостоит ужасам военного времени

БЕРЛИН (АП) — «На Западном фронте без перемен». Выход Германии на Оскар Показывает ужасы Первой мировой войны с уникальной точки зрения нации, которая разожгла и проиграла две мировые войны.

Фильм Netflix вышел на церемонию 12 марта с девятью номинациями. , включая «Лучший фильм» и «Международный фильм» (категория, в которой ожидается победа). Фильм рассказывает душераздирающую историю 17-летнего немецкого солдата, отправленного в окопы Франции, где он и его товарищи на собственном опыте переживают, как первоначальная патриотическая эйфория войны превращается в отчаяние и страх, когда они борются за свою жизнь.

В отличие от многих американских фильмов, в которых мировые войны показаны как героический эпос, «На Западном фронте без перемен» показаны боль и потери людей, которые страдают и умирают в бою. Он рассказывает с точки зрения тех, кто несет ответственность за начало и поражение войны.

«Американский фильм о войне может быть о гордости и чести, потому что Америка освободила Европу от фашизма», — сказал в недавнем интервью немецкий режиссер Эдвард Бергер.

Он добавил, что немцы никогда не смогли бы снять такой фильм.

«Мы сняли фильм о военном наследии, вине за войну, терроризме мира, стыде за нее и ответственности перед историей», — сказал Бергер.

В фильме странный хронометраж: молодые европейцы снова убивают друг друга в окопах после вторжения России в Украину. в прошлом году.

«На западном фронте без перемен» основан на всемирно известном одноименном бестселлере 1929 года Эриха Марии Ремарка. Поколения немецких подростков читали роман в старшей школе, чтобы научить их глубокой боли войны.

Экранизация романа американских кинематографистов 1930 года принесла ему две премии Оскар, в том числе за лучший фильм на церемонии.

Адаптация Netflix была выпущена в октябре и уже добилась успеха на многих уровнях. Он получил семь наград на церемонии вручения кинопремии EE BAFTA в прошлом месяце, включая награду за лучший фильм на острой церемонии. По данным потокового сервиса, с момента выхода на экраны он стал одним из самых просматриваемых неанглоязычных фильмов на Netflix в США.

Одной из причин большого успеха фильма может быть его необычный и мрачный взгляд на войну, который, как предсказал Бергер, может стать неожиданностью для некоторых американских зрителей.

В Германии, где критики были менее восторженными и жаловались на исторические неточности и недостаточную изощренность фильма по сравнению с оригинальным романом, фильм по-прежнему занимал первое место по зрительской аудитории в первую неделю после выхода. На сегодняшний день он входит в десятку лучших в мире уже 14 недель.

Бергер, который в подростковом возрасте прочитал «На Западном фронте без перемен» и был «глубоко тронут и тронут этим», сказал, что с ростом популизма и изоляционизма в последние годы в Европе, Соединенных Штатах и ​​других странах он чувствовал, что это было самое время сделать новую версию.

Он утверждал, что агрессивное и жестокое вторжение России в Украину можно рассматривать как прямой результат такого рода национализма и враждебности.

Фильм Бергера очень наглядно предупреждает о трагедии войны.

Главный герой фильма Пауль Бомер, которого играет австрийский актер Феликс Каммерер, становится солдатом-добровольцем и отправляется на Западный фронт во Франции в 1917 году, за год до поражения Германии в Первой мировой войне.

В мрачных тонах на полях кошмарных сражений молодой человек сражается в окопах вдоль линии фронта и становится свидетелем жестоких ранений и смертей.

В одной особенно ужасной сцене Байомер ранил французского солдата в ближнем бою и наблюдал, как он медленно умирает. В последний момент он пытается облегчить боль солдата. В кармане французского солдата он находит фотографии жены и дочери и, поняв, что с ним сталось, испускает ужасный крик.

«Вы не можете убить врага, и это хорошая смерть», — сказал Бергер. «Любая смерть должна быть напрасной и потому ужасной».