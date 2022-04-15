Высший земельный суд в Мюнхене Среда управлять Российский исследователь, работавший в Баварском университете Аугсбурга, уличил его в шпионаже и обмене секретной информацией с Москвой.

Суд приговорил мужчину по имени Элеонора Н. , год лишения свободы условно. Ильнур Н. был научным сотрудником научно-технического профессора в университете, который работал в я вижу это ракетно-космическая программа.

Федеральная прокуратура в Германии рекламодатель Что Ильнур Н. был завербован осенью 2019 г. СВР, главное российское разведывательное агентство. В ведомстве заявили, что мужчина передал информацию, касающуюся исследовательских проектов в области космических технологий, в частности различных этапов разработки космического корабля «Ариан». Интерес СВР заключался в изучении хода космической программы и исследовательских материалов, над которыми работал Ильнур Н. во время учебы в университете.

Начиная с ноября 2019 года, Ильнур Н. регулярно встречался с персональным отделом в рамках Программы, а также со старшим офицером СВР в Германии. Он постоянно передает информацию об исследовательских проектах, наряду с подробными отчетами, содержащими другие проекты в настоящее время в области авиационной техники. После ареста Ильнура Н. в июне 2021 года прокуратура установила, что он получил в общей сложности 2820 долларов за переписку с российским разведывательным агентством.

В мюнхенском государственном суде мужчина утверждал, что ему позвонил некто, признавшийся в должности вице-консула, и сказал, что он работает в российском банке и ему нужна информация об авиационных проектах для частных инвестиций. Элеонора Н. Он подозревал, что этот человек работает на иностранную разведку еще в феврале прошлого года, но продолжал предоставлять ему информацию до апреля. Он также утверждал, что не был ни шпионом, ни иностранным агентом и что он только передал информацию в российское консульство, которая была общедоступна.

Берлинский суд заявил, что вынес приговор с учетом того, что подсудимый вряд ли совершит преступление снова. Суд также рассмотрел его сотрудничество со следствием и постановил, что его действия не нанесли существенного ущерба Германии или самому космическому проекту.