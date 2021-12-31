Немецкий Шульц поддерживает Украину на фоне опасений российского вторжения — мир

БЕРЛИН (Рейтер) — Олаф Шульц решительно поддержал Украину, подчеркнув «нерушимость границ» в своем первом новогоднем обращении в качестве канцлера Германии в пятницу на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения.

Четкое предупреждение России — редкое послание для новогодней риторики, обычно посвященной внутренним вопросам.

«Глядя на Украину, прямо сейчас здесь возникают новые проблемы, — сказал Шульц. — Неприкосновенность границ — это ценный актив, не подлежащий обсуждению».

Напряженность резко возросла в последние недели на территории бывшей советской Украины, где около 100 000 российских солдат сосредоточились у границы.

Президент России Владимир Путин захватил Крым у Киева в 2014 году и обвиняется в разжигании пророссийской сепаратистской войны, разразившейся в том году на востоке Украины.

Москва описывает угрожающее присутствие войск как защиту от наступления Запада, особенно НАТО, хотя Украине не было предложено членство в военном альянсе.

На начало января намечен телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и Путиным с целью поиска дипломатических решений эскалации напряженности вокруг Украины.

В своем выступлении Шульц охарактеризовал трансатлантическое сотрудничество как «необходимое» для европейской безопасности.

Но он также призвал к более тесному международному сотрудничеству и к «сильной и суверенной Европе», способной защитить себя.

Шульц заявил, что после того, как Германия с 1 января председательствует в G7, он будет стремиться сделать группу богатых стран «лидером климатически нейтральной экономики и справедливого мира».