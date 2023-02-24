Немецкий экспорт в Россию резко упал в 2022 году, поскольку разделение продолжается: бизнес-группа

Канцлер Германии Олаф Шольц встречается с гражданами в Марбурге, 2 февраля 2023 г. (Рейтер)

Конфликт между Россией и Украиной





Немецкий экспорт в Россию резко сократился в 2022 году, поскольку санкции ЕС нацелены на Москву из-за войны на Украине, а немецкие компании сворачивают бизнес в стране, сообщила во вторник Немецкая восточная бизнес-ассоциация.

Ассоциация заявила, что экспорт Германии в Россию упал на 45 процентов в годовом исчислении до почти 15 миллиардов евро в 2022 году, что является самым низким уровнем за два десятилетия.

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«Отделение от российского рынка происходит быстро и продолжится до 2023 года», — заявил Михаэль Хармс, управляющий директор Немецкой ассоциации восточного бизнеса, на весенней пресс-конференции группы в Берлине.

В то время как немецкая экономика на удивление быстро адаптировалась к миру, лишенному поставок энергоносителей из России, экономика России движется к кризису, по данным German East Business Association. Хотя российская экономика не рухнет в одночасье, Хармс сказал: «Санкции, уход иностранных компаний и исход сотен тысяч молодых рабочих оказывают токсическое воздействие».

Хармс сказал, что снижение экспорта в Россию было более чем компенсировано двузначным увеличением экспорта на другие рынки Центральной и Восточной Европы. Торговля Германии с Центральной и Восточной Европой подскочила до нового максимума в 562 миллиарда евро в 2022 году.

В результате на 29 стран Центральной и Восточной Европы по-прежнему приходится 18% от общего объема внешней торговли Германии, что снова больше, чем на Китай и США вместе взятые, по данным Немецкой ассоциации восточного бизнеса.

По словам Хармса, при снижении всего на 7 процентов в 2022 году торговля с Украиной упала меньше, чем можно было бы ожидать, учитывая ужасную ситуацию, и с поздней осени она даже начала восстанавливаться.

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