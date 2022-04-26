Немецкий Uniper понес убытки в размере $3,2 млрд в первом квартале из-за ухудшения ситуации в России.

Логотип немецкой энергетической компании Uniper SE сфотографирован в штаб-квартире компании в Дюссельдорфе, Германия, 10 марта 2020 года. REUTERS/Thelo Schmuelgen

Снижение изъятия газа из хранилищ привело к убытку в первом квартале

Переходит к первому кварталу с убытком EBIT в размере 830 млн евро.

Подтверждает прогнозы на 2022 год

ФРАНКФУРТ (Рейтер) — Немецкая коммунальная компания Uniper (UN01.DE) во вторник сообщила о чистом убытке в размере 3 млрд евро (3,2 млрд долларов) в первом квартале, сославшись на отчисления от обесценения, связанные с ее российским подразделением Unipro (UPRO.MM). Участие комментатора газопровода Nord Stream 2.

Крупнейший импортер российского газа в Германии заявил, что на его операционные показатели также негативно повлияло снижение объемов изъятия газа из хранилищ, что привело к снижению прибыли и увеличению объемов хранилищ в связи с возможными перебоями в поставках.

«Мы намеренно изменили результаты, чтобы воспользоваться рыночными возможностями и создать дополнительную ценность», — сказала Тина Томилла, финансовый директор Uniper.

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«В то же время это повышает безопасность поставок в Германию, поскольку мы забираем меньше газа из наших хранилищ».

Германия, импорт газа которой зависит от России, в последние недели изо всех сил пыталась заполнить свои газовые хранилища, пытаясь подготовиться к возможному прекращению поставок из Москвы.

В прошлом месяце Uniper заявила, что полностью погасит свой кредит в размере 987 миллионов евро на строительство газопровода «Северный поток — 2», и начала продажу Unipro. Прочитайте больше

В целом, Uniper, контрольный пакет акций которой принадлежит финской фирме Fortum (FORTUM.HE), заявила, что в первом квартале общее снижение составило около 2 миллиардов евро.

В результате отказа от продажи газа из хранилищ Uniper в первом квартале получила скорректированный убыток до вычета процентов и налогов в размере 830 млн евро по сравнению с прибылью предыдущего года в размере 731 млн евро.

«Учитывая, что это изменение доходов, а не убытков… мы можем подтвердить прогнозы доходов на текущий финансовый год», — сказал Тумела.

Uniper по-прежнему ожидает скорректированную операционную прибыль в размере от 1,0 до 1,3 млрд евро и скорректированную чистую прибыль в размере от 0,8 до 1,1 млрд евро в 2022 году.

(1 доллар = 0,9399 евро)

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(Обложка) Написано Кристофом Штитцем во Франкфурте. Под редакцией Джонатана Отиса, Лизы Шумейкер и Мэтью Льюиса.

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