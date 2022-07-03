Немцев предупредили готовиться к нехватке газа на фоне войны России с Украиной | Новости мира

Немцы предупреждают, что нужно быть готовыми к нехватке природного газа этой зимой.

Людей призывают проверить свои газовые котлы и радиаторы в течение следующих 12 недель до наступления холодов и сделать их более эффективными.

Клаус Мюллер, президент ГерманияРегулятор энергии, это техническое обслуживание может снизить потребление газа до 15%, что приводит к значительной экономии.

Г-н Мюллер сказал, что семьям следует уже сейчас говорить о том, «должна ли каждая комната поддерживать нормальную температуру зимой или в некоторых комнатах может быть немного холоднее».

Анализ: Германии, возможно, придется нормировать газ после «экономической атаки» России

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сильно зависит от Германии Россия Что касается импорта энергии, 55% газа, 50% угля и 30% нефти поступают из страны.

Российская государственная газовая компания «Газпром» объявила о своем визите в июне. 60% снижение расхода газа Из России в Германию по газопроводу «Северный поток-1» по дну Балтийского моря.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил тогда, что сокращение поставок не было преднамеренным, а связано с проблемами технического обслуживания.

Критики утверждают, что это нереально и что Москва сокращает расходы, чтобы оказать давление на Европу, чтобы она не сопротивлялась ее агрессии в Украине.

«Газпром» заявил, что отремонтированное оборудование в Канаде застряло там из-за западных санкций.

Роберт Хабек, вице-канцлер Германии и министр экономики и климата страны, предупредил о возможной «осаде» трубопровода, начинающейся 11 июля, поскольку в этот день должны начаться плановые работы по техническому обслуживанию.

В связи с техническим обслуживанием Nord Stream 1 обычно останавливается примерно на 10 дней, но г-н Хабек сомневается, что предстоящий период может быть продлен по политическим причинам.

Г-н Мюллер сказал, что если потоки газа из России «должны быть сокращены в долгосрочной перспективе, нам нужно более серьезно говорить об экономии», предупредив, что Германия вряд ли выполнит свои цели по экономии газа.

Он объявил, что частные дома, больницы и дома престарелых будут находиться под особой охраной в случае полного прекращения поставок газа из России.

«Я обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы частные дома не оставались без газа, — сказал он. — Мы извлекли уроки из кризиса с коронавирусом и твердо верим, что не должны давать обещаний».

Он сказал, что его компания «не видит сценария, при котором газ больше не будет поступать в Германию».

В субботу немецкая химическая и потребительская компания Henkel заявила, что будет поощрять своих сотрудников работать из дома зимой в ответ на возможную нехватку поставок.

«Тогда мы сможем значительно снизить температуру в офисах, в то время как наши сотрудники смогут обогревать свои дома до нормального уровня», — заявил генеральный директор Henkel Карстен Ноубл газете Rheinische Post.