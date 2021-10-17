Ненефтяной экспорт России в 2021 году может достичь рекордных 180 миллиардов долларов – Бизнес и экономика

Санкт-Петербург Петербург, 15 октября. / ТАСС /. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила в пятницу, что экспорт России, не связанный с энергетикой, к концу 2021 года может установить новый рекорд – 180 миллиардов долларов.

«В этом месяце неэнергетический экспорт России превысит 141 миллиард долларов – показатель за весь 2020 год. К концу года неэнергетический экспорт России установит новый рекорд – он может достичь 180 долларов», – сказала Никишина.

В то же время экспорт неэнергетических ресурсов из России в период с января по сентябрь 2021 года увеличился почти на 40% в годовом исчислении и достиг 135 миллиардов долларов. «По оценке Российского экспортного центра, за 9 месяцев 2021 года экспорт неэнергетических ресурсов в номинальном выражении составил около 135 миллиардов долларов, что означает рост почти на 40% по сравнению с 2020 годом», – сказала Никишина.

Сообщалось, что объем неэнергетического экспорта из России по итогам 2020 года составил 161,3 миллиарда долларов, что почти на 4% больше, чем в 2019 году. Как сообщает пресс-служба Российского экспортного центра, по новой методике , золото было исключено из нересурсного счета экспорта. Таким образом, в анализе будут перечислены все исторические индикаторы.