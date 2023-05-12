Необходимо больше ясности в политике США в отношении Украины

Спустя пятнадцать месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину администрация Байдена до сих пор не устранила центральную напряженность в своих размышлениях об этой агрессивной войне в самом сердце Европы. Стремятся ли Соединенные Штаты к формированию будущего в направлении порядка, основанного на правилах, в котором утверждается суверенная независимость государств и поощряется ответственность за преступления против человечности? Или цель состоит в том, чтобы нанести достаточно урона мощи и легитимности России, чтобы один из главных противников Америки не отвлекал внимание от более серьезной долгосрочной угрозы, исходящей от Китая?

Эти цели не исключают друг друга. Действительно, администрация Байдена может утверждать, что она преследует и то, и другое и добилась определенного успеха. Измученная своим безрассудством, Россия могла бы обуздать будущие амбиции Кремля, а также послужить предостережением для президента Китая Си Цзиньпина, когда он взвешивает свои варианты на Тайване.

В то же время эти цели не тождественны. Утверждение долговечности международного порядка, основанного на правилах, требует, чтобы Россия решительно проиграла агрессивную войну против Украины, отказалась от незаконно захваченных украинских земель и взяла на себя полную ответственность за свои преступления. Это также требует предоставления Украине возможности восстановить свою экономическую и политическую дееспособность за счет российских репараций, глобальной помощи и членства в ЕС. Для этого потребуется постоянная военная и экономическая поддержка США, а также готовность принять риск российской эскалации по мере приближения долгожданной победы Украины.

Ослабление России в стратегических интересах Америки — менее амбициозная цель. Россия уже сильно ушиблась. Сохранение тупиковой ситуации на Украине, ведущее к дальнейшему истощению мощи России, могло бы достичь этой цели. Таков и компромиссный мир, который оставил России контроль над некоторыми украинскими территориями и возможность удерживать свою мертвую хватку над украинской экономикой, пока она восстанавливается и ждет подходящего момента для возобновления полномасштабной войны. Это потребует постоянной, но ограниченной военной поддержки США Украине. В краткосрочной перспективе это повлекло бы за собой меньший риск, чем поиск решающего исхода на Украине, но это означало бы признание того, что Россия может начать новое вторжение позднее.

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Недавно Комментарии Заместитель министра обороны США Колин Каль, иллюстрирующий необходимость большей ясности в отношении политики США в отношении продолжающегося вторжения России в Украину. Говоря о конфликте, Каль сказал, что США «во всем» с Украиной, а также подчеркнул, что «Россия уже проиграла по любым меркам». Эти операторы посылают противоречивые сообщения. Россия не потерпела поражения «по любым меркам», если только мы не определяем поражение как истощение ее сил. Это может быть важной целью, но это не цель Украины, которая заключается в полном восстановлении суверенитета. Быть «все за» с Украиной означает поддерживать прекращение полной оккупации страны. Однако Россия по-прежнему контролирует почти 20% украинской территории.

Кейл, возможно, сказал, что Соединенные Штаты не будут удовлетворены, пока Россия не покинет Украину и не будет привлечена к ответственности за свои преступления. Мы привыкли много слышать от президента и государственного секретаря Соединенных Штатов. Вместо этого заместитель министра обороны рисковал создать впечатление, что Соединенные Штаты удовольствуются хрупким и мимолетным миром или продолжающимся тупиком, который продолжает ослаблять российскую мощь, не обязательно добиваясь явной победы Украины.

Евразийский центр События

Эти смешанные сообщения могут быть дорогостоящими. Это может подкрепить утверждения Кремля о том, что конфликт в Украине — это война посредниками для Соединенных Штатов, направленная на ослабление России, а не борьба за защиту международного порядка, основанного на правилах. Это также может усилить подозрения в том, что увеличение поставок США оружия Украине направлено на создание тупиковой ситуации, а не на победу в войне.

Многие в Киеве приветствовали бы большую ясность. Некоторые украинцы обеспокоены очевидным отсутствием единства в администрации Байдена по поводу реакции США на российское вторжение и опасаются, что выживание их страны зависит от капризов бюрократической и партийной политики, поскольку президент Байден вступает в год выборов. Они опасаются, что первое серьезное предложение России о переговорах поставит Украину на скользкий путь к новому замороженному конфликту, за которым последует еще одна российская «специальная военная операция» в выбранное Москвой время.

Соединенные Штаты сыграли важную роль в мобилизации международной поддержки Украины за последние 15 месяцев, но администрации Байдена все еще необходимо уточнить, считает ли она российское вторжение поворотным моментом в мировой политике. Если нет, то было бы разумнее снизить риски, принять любую прибыль и двигаться дальше. Если конфликт имеет решающее значение, Соединенные Штаты должны быть готовы принять на себя дополнительные краткосрочные риски, связанные с ослаблением ограничений на поддержку Украины, и должны стремиться к такому исходу игры, который препятствовал бы дальнейшей агрессии.

Как главный покровитель Украины, Соединенные Штаты имеют право навязать хрупкий мир или продлить тупиковую ситуацию до тех пор, пока российская мощь не будет признана достаточно истощенной. Но у него также есть возможность вместе со своими союзниками и партнерами лучше использовать этот кризис и формировать будущее в гораздо более позитивном направлении.

Майкл Ф. Оппенгеймер — профессор Центра глобальных отношений Школы профессиональных исследований Нью-Йоркского университета.

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